Jesteśmy gotowi do odbudowy Ukrainy!

W raporcie z października 2022 r. analitycy Banku Pekao ocenili, że udział w odbudowie Ukrainy może przynieść Polsce znaczne korzyści, oszacowane na 3,6–3,8 proc. PKB. Perspektywy są niesamowicie korzystne zwłaszcza dla Polski, ale tę wojnę trzeba najpierw wygrać i to podkreślali wielokrotnie przedstawiciele Ukrainy w Davos

Debaty z udziałem przed­stawicieli Banku Pe­kao SA w Davos były skupione wokół Ukrainy oraz energetyki, a także zapewnie­nia dalszego wzrostu gospodar­czego Polski. Bank Pekao S.A. już po raz czwarty był współgospodarzem Domu Polskiego w Davos zorga­nizowanego w trakcie Świato­wego Forum Ekonomicznego. Projekt Domu Polskiego ma na celu zaprezentowanie świato­wym liderom Polski i jej klu­czowej pozycji w regionie. Bank Pekao był w Domu Polskim or­ganizatorem debaty na jeden z tematów najbardziej żywio­łowo dyskutowanych w Davos, czyli Ukrainy. Przedstawiciele banku brali też udział w innych dyskusjach na temat energetyki czy inwestycji.

Od czterech lat w Davos w czasie forum powstaje Dom Polski (Polish House), stwo­rzony po raz pierwszy w 2019 r. z inicjatywy Banku Pekao i PZU. Tegoroczne hasło Domu Pol­skiego to „Poland – bridge to freedom” (Polska most do wol­ności) podkreślające skalę po­mocy humanitarnej Polski dla ukraińskich uchodźców oraz geostrategiczną pozycję kraju, który łączy wschodnie i zachodnie gospodarki, a także otwiera drzwi do biznesowego potencjału regionu.

Właśnie tematowi Ukrainy była poświęcona debata „Rebuilding Ukraine. Mapping out the needs of Ukra­inian business sector” (Odbudowa Ukrainy. Mapa po­trzeb ukraińskiego sektora biznesowego), zainicjowana przez Bank Pekao. Jej uczestnikami byli prezes Banku Pekao Leszek Skiba, wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Alain Pilloux, partner zarządzający w ukraińskim oddziale McKin­sey Ołeksandr Krawczenko, prezes Giełdy Papierów War­tościowych w Warszawie Ma­rek Dietl i doradca ekonomiczny prezydenta Ukrainy Alexander Rodnyansky.

Debatę Pekao poprzedziło przemówienie wicepremiera i ministra aktywów państwo­wych Jacka Sasina, który nawią­zując do hasła Domu Polskiego, wskazywał, że Polska z jednej strony jest mostem do wolno­ści, przez który mają płynąć na Ukrainę niezbędne środki do prowadzenia wojny i wsparcia narodu ukraińskiego, a z dru­giej – jest mostem, przez który Ukraińcy mogą przemaszerować do realizacji swoich euroatlan­tyckich i europejskich aspiracji.

Tę dyskusję zdominowały kwestie finansowania Ukrainy zarówno w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu, w tym właściwe zaplanowanie odbudowy znisz­czonego przez wojnę kraju, tak by odbudowa przebiegała sprawnie i mogła się jak najszyb­ciej rozpocząć. Prezes Banku Pekao Leszek Skiba wskazywał, że by tak się stało, Ukrainie jest potrzebny stabilny, nowoczesny i wolny od korupcji sektor bankowy.

Po wygranej wojnie Ukraina musi mieć mocny sektor bankowy, który będzie fachowo alokować i inwestować pieniądze, wspierać wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy – komentował prezes Pekao. A w innej z debat z jego udziałem wskazywał na znaczne możliwo­ści współpracy między Polską a Ukrainą i jednocześnie potrzebę zmian w polskiej gospodarce także w obliczu zmian na Ukrainie – Polska powinna awansować w łańcu­chach dostaw, zwiększyć marże i innowacyjność gospo­darki. Konkurencja ze strony odbudowującej się Ukra­iny będzie nas do tego dodatkowo motywować – mówił Leszek Skiba.

Uczestnicy debaty, której na miejscu w Davos przy­glądali się przedstawiciele ukraińskich instytucji, firm i think tanków, w tym mer Lwowa Andrij Sadowy zgodzili się, że odbudowa kraju z tak wielkich zniszczeń będzie wyzwaniem wymagającym znacznych nakładów i wcześ­niejszego strategicznego planowania. Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao SA, podczas panelu otwierającego wszystkie dyskusje w Domu Polskim zatytułowanego „Why Poland. Capturing the opportunity in the era of shift from globalization to regionalization” (Dlaczego Polska. Wykorzystanie szansy w dobie przejścia od globalizacji do regionalizacji) zadeklarował wsparcie polskiego banku dla wszystkich firm, które już dziś wyra­żają chęć uczestniczenia w tym przedsięwzięciu.

Polska stanowi swoisty pomost między Zachodem a Wschodem. Historycznie państwa odgrywające rolę takiego łącznika czerpały z tego powodu wielkie profity. Dostrzegamy to właśnie w tym momencie – gdy miliony przybywających do Polski Ukraińców rozwiązują nasz problem z brakiem rąk do pracy – dodał.

Bank Pekao uczestniczył także w innych debatach i dyskusjach panelowych, w których rozmówcy najwięcej uwagi poświęcili kwestii bezpieczeństwa energetycznego Europy, również Polski, po napaści Rosji na Ukrainę.

Przedstawiciele Pekao podkreślali też gotowość banku do finansowania inwestycji w projekty związane z ener­getyką odnawialną, jak magazyny energii, biogazownie, farmy fotowoltaiczne. A w niedługim czasie wielkich inwestycji związanych z wiatrakami na morzu czy ener­getyką jądrową.

Obecność w Davos była również dla Banku Pekao okazją do spotkania z obecnymi oraz potencjalnymi klientami i kontrahentami oraz promocji banku jako jednej z naj­większych instytucji finansowych w Polsce i regionie.

Maksymilian Wysocki

Materiał powstał przy współpracy z Bankiem Pekao S.A.