Prezydent Duda mówi o nowoczesnym uzbrojeniu Polski

Dzięki nowoczesnemu uzbrojeniu oparcie się takiej nawale jak rosyjska jest możliwe. Polski żołnierz jest w stanie pokonać każdego przeciwnika, więc musimy uczynić wszystko, aby miał najlepsze uzbrojenie, będę o to dbał, powiedział prezydent Andrzej Duda w Bodzentynie - woj. świętokrzystkim.

Na spotkaniu z mieszkańcami Bodzentyna prezydent mówił o toczącej się wojnie na Ukrainie. Wskazywał, że Polska wspiera dziś Ukrainę w każdym działaniu, aby pokonała rosyjskiego okupanta.

Dzielimy się z Ukrainą naszym uzbrojeniem, oddajemy nasze czołgi armii ukraińskiej wspólnie z innymi sojusznikami, tak żeby Ukraina miała wsparcie, ale także tak, żebyśmy my pozostali bezpieczni. To bezpieczeństwo jest dzisiaj moją podstawową i najważniejszą troską, powiedział Duda.

Zwracając się do zgromadzonych mieszkańców Bodzentyna prezydent oświadczył, że dziś dla niego największą troską jest to, by mogli oni spokojnie żyć i pracować, wychowywać dzieci w wolnym, suwerennym kraju. Jak podkreślił Duda, to właśnie dlatego stara się odpowiadać na potrzeby prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w zakresie uzbrojenia, czy wsparcia politycznego, bo wierzy, że wolność i niepodległość Ukrainy jest nierozerwalnie związana z naszą. Duda zapewnił, że realizuje politykę wzmacniania polskiego bezpieczeństwa poprzez modernizację polskiej armii.

To są ogromne wydatki, ponosimy je wszyscy. Gdyby było spokojnie, gdyby było bezpiecznie, gdybyśmy byli w innym miejscu świata, może moglibyśmy wydać te pieniądze na inne potrzeby, ale dzisiaj przede wszystkim musimy być bezpieczni, musimy zabezpieczyć się przed tym, by nikt nie odebrał nam naszej wolności, suwerenności, niepodległości, oświadczył prezydent.

Zaznaczył, że to właśnie dlatego kupujemy nowy sprzęt wojskowy.

Dzięki nowoczesnemu uzbrojeniu, wyrafinowanemu, świetnie działającemu i znakomicie sprawdzającemu się na polu walki oparcie się takiej nawale jak rosyjska jest możliwe. Dlatego właśnie potrzebujemy nowoczesnego uzbrojenia. Tak, drogiego, ale tak, najlepszego na świecie, powiedział prezydent.

Dodał, że dobrze uzbrojony polski żołnierz jest w stanie pokonać każdego przeciwnika.

Dlatego musimy uczynić wszystko, by to uzbrojenie nasi żołnierze mieli. To kwestia naszej odpowiedzialności i wymogów czasów, w których żyjemy. Chcę zapewnić, że to zrealizujemy. Chcę zapewnić, że dopóki będę sprawował urząd prezydenta, będę o to ze wszystkich sił dbał. Ale będę starał się pilnować tego także i później, kiedy zakończę już swoją prezydencką służbę, powiedział prezydent.

