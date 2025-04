„Propozycja pokojowa” Moskwy: atak rakietowy na miasto!

Do 32 wzrosła liczba zabitych po rosyjskim ataku rakietowym na Sumy na północnym wschodzie Ukrainy; wśród ofiar jest dwoje dzieci – powiadomiła w niedzielę Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Co najmniej 83 osoby, w tym siedmioro dzieci, zostało rannych.

Do ataku doszło w niedzielę ok. godz. 10.15 czasu lokalnego (9.15 w Polsce); pociski spadły na centrum miasta w czasie, gdy ludzie m.in. wracali bądź udawali się do cerkwi w związku z obchodzoną w Ukrainie Niedzielą Palmową. Wielu spacerowało także po bulwarze w centralnej części miasta.

Rosyjskie rakiety trafiły w autobus miejski i samochody na ulicy / autor: PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

„Według informacji z godz. 13.40 (12.40 czasu polskiego) zginęło 31 osób, w tym dwoje dzieci. Ranne zostały 84 osoby, w tym dziesięcioro dzieci” – przekazano w komunikacie w Telegramie.

Ofiara rosyjskiego nalotu / autor: PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

Na nagraniach, opublikowanych po uderzeniu widać leżące na ziemi ciała, płonące samochody i rozbite budynki. Na innych nagraniach widoczny jest m.in. rozbity trolejbus i ludzi, którzy klęczą przy przykrytych zwłokach.

Ofiary rosyjskiego ataku rakietowego na Sumy / autor: PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

Rosjanie zaatakowali Sumy dwoma rakietami balistycznymi.

Służby ratunkowe transportują rannych w eksplozji rakiety / autor: PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

Szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Andrij Jermak poinformował, że były one wyposażone w pociski kasetowe.

„Rakiety z amunicją kasetową to coś, co Rosjanie robią, aby zabić jak najwięcej cywilów. Atak na miasto Sumy jest celowym atakiem na ludność cywilną” – oświadczył.

Po ataku na Sumy minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha po raz kolejny zwrócił się do partnerów o dostarczenie systemów obrony powietrznej.

„Przekazaliśmy szczegółowe informacje o tej zbrodni wojennej naszym partnerom i instytucjom międzynarodowym. Wzywamy wszystkie stolice i centrale (organizacji międzynarodowych) do zdecydowanej reakcji. Już drugi miesiąc z rzędu Rosja odmawia przyjęcia amerykańskiej propozycji całkowitego zawieszenia broni, którą Ukraina bezwarunkowo zaakceptowała 11 marca. Zamiast tego Rosja nasila swój terror” – powiedział, cytowany na stronie swego resortu.

„Wzywamy naszych partnerów do przekazania Ukrainie dodatkowego sprzętu obrony powietrznej i zwiększenia nacisków na Moskwę. Siła jest jedynym językiem, który oni (Rosjanie) rozumieją i jedynym sposobem na położenie kresu temu przerażającemu terrorowi” - podkreślił Sybiha.

Atak na Sumy był drugim w tym miesiącu zmasowanym atakiem Rosji na cywilów w Ukrainie. 4 kwietnia okupacyjne wojska Moskwy rakietą balistyczną zabiły 19 osób, w tym dziewięcioro dzieci w Krzywym Rogu, w centrum kraju. 20. ofiara tego ataku zmarła w szpitalu.

PAP, sek

