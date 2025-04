Prezydent: elity brukselskie złamały traktaty Unii

Uważam, że jesteśmy w tej chwili w czasie zwarcia kompetencyjnego pomiędzy instytucjami europejskimi, ludźmi, którzy w tych instytucjach postępują w sposób nieodpowiedzialny; to coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca i co jest sprzeczne z intencją ojców UE - ocenił w piątek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent w wywiadzie dla Telewizji Trwam, w kontekście obchodów 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego, zapytany został o to, czy Polska jest krajem suwerennym.

„Jest krajem suwerennym i musimy tej suwerenności pilnować. To jest taka w pewnym sensie cały czas gra. To jest w pewnym sensie cały czas takie balansowanie. Kiedy ja mówię, że traci się suwerenność? Wtedy, kiedy ta utrata samostanowienia tak naprawdę byśmy powiedzieli następuje, jak gdyby poza kontrolą demokratyczną, czy powiedzielibyśmy poza kontrolą po prostu polskiego społeczeństwa” - odparł Andrzej Duda.

Zaznaczył, że decyzje, które były podejmowane na przestrzeni lat, jak np. o wstąpieniu do Unii Europejskiej „były podjęte czy wsparte demokratycznymi decyzjami polskiego społeczeństwa„. Przypomniał, że decyzja o wstąpieniu do UE była podjęta przez społeczeństwo w referendum. „W związku z tym możemy mówić tak, chociaż w jakimś sensie ograniczyliśmy naszą suwerenność, oddając pewne kompetencje, z góry przewidując, że będą one realizowane przez instytucje europejskie czy też poprzez wspólnotę jako taką, to jednak mimo wszystko zrobiliśmy to w sposób świadomy” - zauważył.

Prezydent dopytywany był, czy ma poczucie, że nadal mamy kontrolę nad przekazywaniem kolejnych kompetencji.

„To jest zupełnie odmienne zagadnienie i właśnie to jest coś, z czym trzeba walczyć, tak samo jak trzeba walczyć z rozszerzaniem kompetencji instytucji europejskich bez zgody narodów, państw członkowskich Unii Europejskiej, choćby poprzez Europejski Trybunał” - wskazał Duda.

Odniósł się do uwagi, że reforma wymiaru sprawiedliwości, którą zaakceptował, została odrzucona przez instytucje unijne.

„To jest oczywista uzurpacja. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości i nigdy ich co do tego nie miałem, że był to absolutnie brutalny, bezczelny akt wojny politycznej, którą prowadziły elity liberalno-lewicowe, elity brukselskie związane z EPP i socjalistami, czyli partią europejską, do której należy Donald Tusk i jego partia” - powiedział prezydent.

Według niego, nie ma wątpliwości co do tego, że ”to była walka, po prostu brutalna walka z rządem Zjednoczonej Prawicy, ze Zjednoczoną Prawicą, która wygrała wybory i miała wtedy samodzielną większość w polskim parlamencie i mną także jako prezydentem, który był z tego samego obozu politycznego”. „To była po prostu brutalna walka z naruszeniem, absolutnym naruszeniem - co chcę z całą mocą podkreślić - traktatów europejskich” - powiedział Duda. Wskazał, że reformy wymiaru sprawiedliwości, reformy ustrojowe w zakresie wymiaru sprawiedliwości to dziedzina, która jest wyłączona spod kompetencji europejskich.

„To jest walka, która trwa. Ja to chcę z całą mocą podkreślić. Dlatego ja się nie waham mówić, to jest, to był akt złamania traktatów europejskich. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości” - powtórzył Andrzej Duda.

„Uważam, że jesteśmy rzeczywiście w tej chwili w czasie zwarcia kompetencyjnego pomiędzy instytucjami europejskimi, ludźmi, którzy w tych instytucjach postępują w sposób nieodpowiedzialny, którzy zamiast starać się szukać właśnie tego elementu wspólnego, jeżeli chodzi o Europę, to tak naprawdę zawłaszczają te instytucje w sensie politycznym i ideologicznym. To coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca i coś, co jest - w moim absolutnym przekonaniu - sprzeczne z intencją ojców Unii Europejskiej” - ocenił prezydent.

