W tygodniku „Sieci”: Hejt mnie nie złamie. Polska zwycięży!

W nowym numerze „Sieci” wyjątkowy wywiad z Karolem Nawrockim. „Jestem przygotowany na twardą walkę do ostatniego dnia, do ostatniej godziny. Jestem przygotowany na walkę z kłamstwami, fake newsami, pomówieniami”. „Wiem, o co walczę, wiem, kto i dlaczego atakuje” – mówi obywatelski kandydat popierany przez PiS.

Artykuły z bieżącego wydania dostępne w ramach subskrypcji Sieci Przyjaciół: https://wpolityce.pl/tygodniksieci/wydanie-biezace.

„Hejt mnie nie złamie”

Na tydzień przed I turą wyborów prezydenckich Karol Nawrocki komentuje przybierający na sile hejt, który szczególnie intensywnie uprawiają zwolennicy Tuska oraz Trzaskowskiego. Obywatelski kandydat na prezydenta w rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskimi („Hejt mnie nie złamie”) wyjaśnia, iż był przygotowany na to, że zaprzęgnięte do tego zostaną nie tylko media, ale też aparat państwa – służby specjalne.

Od początku miałem świadomość, że użyją absolutnie wszystkiego. Oraz że będą malowali rzeczywistość, która rzeczywistością po prostu nie jest. Nie będę więc mówił, że jestem zaskoczony tym, co się dzieje. W konfrontacji z kandydatem, który jest zastępcą Donalda Tuska, a więc człowieka znanego z agresji w polityce, w boju o tak wielkiej stawce trzeba zakładać, że wydarzy się wszystko, nic nie zostanie nam oszczędzone – wyjaśnia Nawrocki.

Kampania kandydata obywatelskiego w ostatnim czasie złapała wiatr w żagle – udana konwencja czy wizyta w Białym Domu i spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem swoje odbicie mają w rosnących sondażach. Wygląda na to, że „odpalenie” sprawy kawalerki w Gdańsku miało służyć przykryciu ostatnich sukcesów.

– Nie wiem, kiedy planowano odpalenie tego ataku, ale wiem, że nad sprawą pracowano od dawna. Od wielu miesięcy dostawałem wiadomości, że moja teczka z postępowania w sprawie dostępu do informacji ściśle tajnych jest w obiegu, jest czytana przez osoby, które nigdy nie powinny mieć do niej dostępu. Wyciągnięto z niej sprawę, która została jednoznacznie wyjaśniona przez polskie służby w długim dochodzeniu już lata temu. Byłem przecież ściśle kontrolowany przez służby w ramach postępowań dotyczących klauzul dostępu już od 2009 r. W moim życiorysie nie ma sprawy, która nie zostałaby zbadana. Ta konkretna sprawa była zaś wyjaśniana wyjątkowo skrupulatnie – wyjaśnia Karol Nawrocki.

Trudne wyzwania dla nowego papieża

Grzegorz Górny w artykule „Trudne wyzwania dla nowego papieża” podkreśla, że Kościół katolicki po pontyfikacie papieża Franciszka stanął w obliczu głębokich podziałów, które zagrażają jedności całej wspólnoty. Kontrowersyjna deklaracja „Fiducia supplicans”, zezwalająca na błogosławienie par homoseksualnych, spotkała się z gwałtownym sprzeciwem wielu biskupów. Nowy papież, Leon XIV, będzie musiał stawić czoła tym wyzwaniom i spróbować naprawić rany, które powstały w Kościele w wyniku ostatnich decyzji.

Dziennikarz zwraca uwagę na słowa kard. Beniamino Stella, który podczas prekonklawe zauważył: „Po pontyfikacie, który siał nieporządek i zamieszanie, potrzebny jest dyplomatyczny i umiarkowany profil”. […] Nic tak bardzo nie podzieliło Kościoła katolickiego w ostatnim czasie, jak watykańska deklaracja „Fiducia supplicans” z grudnia 2023 r. zezwalająca księżom na błogosławienie par homoseksualnych. Wspomniany akt, jak stwierdził kard. Timothy Radcliffe, u wielu biskupów na całym świecie wywołał rozpacz i gniew, a niektórzy poczuli się nawet zdradzeni – podkreśla Górny.

Innymi dokumentami, które wywołały podziały w Kościele były „Traditionis custodes” i „Amoris laetitia”. Pierwszy wprowadził drastyczne ograniczenia w sprawowaniu nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego zwanej potocznie mszą trydencką. Następny dokument z kolei dotyczył możliwości dopuszczenia do Eucharystii osób rozwiedzionych i utrzymujących relacje seksualne w ponownych związkach. Działania te stworzyły podziały także wśród wiernych. Czy papież Leon XIV zdoła zatem odzyskać zaufanie wiernych na całym świecie?

Koncesja na blokady

Ostatnie Pokolenie znów zaatakowało. W artykule „Koncesja na blokady” Konrad Kołodziejski pisze, że tym razem aktywiści przykleili się do nawierzchni drogowej trzech warszawskich mostów. Wykazali się jednak łaskawością wobec maturzystów, gdyż zaczęli swoje protesty tuż po rozpoczęciu egzaminów. Wywołany przez nich chaos każe zapytać nie tyle o sam protest, ale o reakcję władz Warszawy.

Stołeczny ratusz przymyka jednak oko na to wszystko. Zupełnie inaczej niż w przypadku Marszu Niepodległości czy uzasadnionych protestów rolniczych lub związkowych, gdy miasto wykazuje się dla odmiany nadmierną „troską o bezpieczeństwo”, co kończy się niekiedy pałowaniem demonstrantów bez opamiętania. Delikatność Rafała Trzaskowskiego wobec aktywistów ekologicznych nie jest więc objawem bezradności, ale całkowicie świadomą decyzją wynikającą zapewne z pobudek ideologicznych. Po prostu „swoim” należy się zrozumienie i ochrona, nawet jeśli trochę przesadzają. A że plebs może przy okazji ucierpieć – to już nie ma większego znaczenia. Trzaskowski tak jak i cała Platforma nie zajmuje się przecież pospólstwem – zauważa Kołodziejski.

Dziennikarz zwraca uwagę, że Ostatnie Pokolenie to organizacja powstała w Niemczech, która dezorganizuje życie obywateli, przeprowadzając swoje akcje, nie tylko blokując węzły komunikacyjne, ale także na imprezach sportowych, lotniskach czy w muzeach i galeriach sztuki. Jednak polskie służby wydają się niezainteresowane działalnością aktywistów oraz ich ewentualnymi koneksjami.

Nie można wykluczyć, że jest to na rękę obecnej władzy, która przecież nie ma zamiaru inwestować w transport publiczny i w ogóle całą prowincję ma w głębokim poważaniu.

Inne ciekawe tematy

Warte lektury są także artykuły: Stanisława Janeckiego „Niestabilny jak Trzaskowski”, Doroty Łosiewicz „Nie pozwólcie, by w Polsce stało się to, co we Francji!”, Jana Parysa „Czekamy na racjonalizm w polityce Berlina”, Marka Budzisza „Czy kupowanie broni w Europie da nam większe bezpieczeństwo?”, Jana Rokity „Simion idzie po prezydenturę Rumunii”, Aleksandry Rybińskiej „Brytyjski duopol chwieje się w posadach”, Dariusza Matuszaka „Połamana Kanada nie boi się Trumpa”.

Ponadto w tygodniku także komentarze bieżących wydarzeń pióra Bronisława Wildsteina, Krzysztofa Feusette’a, Doroty Łosiewicz, Daniela Obajtka, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Arkadiusza Mularczyka, Samuela Pereiry, Wojciecha Reszczyńskiego, Andrzeja Rafała Potockiego, Aleksandra Nalaskowskiego, Ryszarda Czarneckiego, Katarzyny Zybertowicz.

Artykuły z bieżącego wydania dostępne online w ramach subskrypcji Sieci Przyjaciół: https://wpolityce.pl/tygodniksieci/wydanie-biezace.

Zapraszamy też do oglądania audycji telewizji wPolsce24 - na 52 kanale telewizji naziemnej oraz u operatorów: Vectra - 825. Polsatbox - 196. UPC/Play - 121 i 339. Netia - 192. Evio - 43 oraz na stronie https://wpolsce24.tv