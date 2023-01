Dla tych, którzy chcą dać kobietom kontrolę... różowy kontroler

Jest to jakiś pomysł dla graczy na Walentynki. Zwłaszcza tych, których drugie połówki narzekają na nadmierne godziny - czytaj: wszystkie powyżej 10 minut - spędzone w grze, zamiast spędzonych na jakiejkolwiek innej czynności. Na Xbox Wire ogłoszono, iż od 31 stycznia br. – dostępny nowy wariant kolorystyczny kontrolera bezprzewodowego Xbox o nazwie Deep Pink. Więcej kontroli w rękach kobiet? Proszę bardzo!

Różowy kontroler trafi do sprzedaży na terenie Polski, Niemiec, Francji, Skandynawii, krajów Beneluksu, Hiszpanii oraz Włoch w sugerowanej cenie detalicznej 289 zł.

Materia nie jest graczom obca - sprawdzony, wygodny, świetnie pomyślany gamepad to idealne akcesorium do sparowania z konsolami XSX|S, PC-tem, smartfonem lub do przekazania drugiemu graczowi. Wyposażono go we wszystkie opcje kontrolerów obecnej generacji, jak szybkie parowanie, szybki dostęp, przełączanie między urządzeniami, a także łączenie z iOS poprzez Bluetooth. Posiada również opcję przechwytywania i udostępniania zawartości, jak zrzuty ekranu i nagrania za pomocą przycisku Udostępnij.

Więcej szczegółów na temat nowego kontrolera znaleźć można pod adresem: https://www.xbox.com/accessories/controllers/xbox-deep-pink-wireless-controller Jego fotografie dostępne są pod tym łączem. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, pozostaję do dyspozycji.