Sasin: projekt elektrowni jądrowej w Pątnowie idzie szybko

Projekt elektrowni jądrowej w Pątnowie idzie bardzo szybko - uważa wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin

Jak poinformował w czwartek, inwestycja ma bardzo mocne finansowe podstawy, a jej kosztorys powinien zostać stworzony w kilka miesięcy.

Jak przypomniał Sasin w rozmowie z TVP Info, trzy miesiące temu doszło do podpisania wstępnych dokumentów pomiędzy stroną polską a koreańską, dotyczących projektu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej z udziałem PGE, ZE PAK i koreańskiego koncernu KHNP.

Jak dodał, w czwartek doszło do rozmów przedstawicieli KHNP z MAP, w czasie których m.in. określano sprawy, które powinny być w najbliższym czasie omówione i rozmawiano o harmonogramie.

Jeśli chodzi o kwestie finansowe, to nie były omawiane, ponieważ są to sprawy omawiane na poziomie międzyrządowym. Jest oczywiste, że tak wielka inwestycja zagraniczna i kapitałowy udział strony koreańskiej wymaga decyzji rządu Korei Płd. - oświadczył wicepremier, dodając, że jest po rozmowach ze swoim koreańskim odpowiednikiem i ma „twarde zapewniania, że to finansowanie będzie na bardzo wysokim poziomie”.