Sasin o zarzutach NIK: „kłamstwa, piramidalne bzdury”

Najwyższa Izba Kontroli zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Jak podał we wtorek NIK, chodzi o organizację importu i dystrybucji węgla kamiennego w związku z wprowadzeniem embarga na dostawy tego surowca z Rosji. Jacek Sasin kategorycznie odrzucił te oskarżenia jako „bezprawny atak”.

„W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania rządu związane z organizacją importu i dystrybucji węgla kamiennego w związku z wprowadzeniem embarga na dostawy z Rosji nie były prawidłowe. Zostały one podjęte z opóźnieniem i bez koordynacji pomiędzy uczestniczącymi w nich podmiotami. W efekcie spowodowało to nadmierne koszty po stronie finansów publicznych i przyniosło negatywne skutki dla polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego” - wskazała Najwyższa Izba Kontroli.

Stwierdzone nieprawidłowości po stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych były podstawą skierowania przez NIK do Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ówczesnego ministra, „który nie dopełnił obowiązku prawidłowego sprawowania nadzoru właścicielskiego w zakresie realizacji poleceń Prezesa Rady Ministrów„.

Ustawa wprowadzająca zakaz przywozu do Polski i tranzytu przez terytorium naszego kraju węgla i koksu pochodzących z Rosji i Białorusi została podpisana przez prezydenta 14 kwietnia 2022 roku. Ministrem Aktywów Państwowych w tym czasie był Jacek Sasin, który sprawował ten urząd w latach 2019-2023.

To są kłamstwa, piramidalne bzdury i całkowicie bezprawny atak na mnie. Kolejna akcja by przykryć nieudolność rządów Platformy – napisał na platformie X Jacek Sasin, żądając jednocześnie, by KO wycofała z mediów oskarżające go publikacje.