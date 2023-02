Wywiad: Putin mógł znów przecenić możliwości armii

Być może już w środę Władimir Putin ogłosi drugą falę mobilizacji w Rosji; tego dnia ma on wygłosić przemówienie w Petersburgu z okazji 80. rocznicy przełamania przez wojska sowieckie niemieckiego oblężenia Leningradu, rodzinnego miasta rosyjskiego dyktatora, a Putin lubi wykorzystywać symboliczne daty do odezw do narodu - ocenił amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW)