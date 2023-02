Niemcy i Polska omówiły dziś kwestię uzbrojenia

Minister obrony Niemiec przyjechał do Warszawy w środę, by razem z szefem BBN omówić kwestię uzbrojenia, w tym dostaw Leopardów na Ukrainę, poinformowało w mediach społecznościowych BBN.

W środę Pistorius przebył z wizytą do Warszawy, gdzie spotkał się z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz wicepremierem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem.

Szef BBN i minister obrony Niemiec Boris Pistorius omówili dziś kwestię dostaw uzbrojenia, w tym Leopardów, na Ukrainę. Rozmawiano też o sojuszniczej jedności wobec rosyjskiej agresji oraz wzmocnieniu wschodniej flanki na szczycie NATO w Wilnie, poinformowano.

BBN podkreśliło, że rozmowy dotyczyły także współpracy polsko-niemieckiej na poziomie politycznym, eksperckim i wojskowym oraz że Kijów i Warszawa „to pierwsze stolice, które odwiedził nowy szef niemieckiego ministerstwa obrony”.

Przypomnijmy, że we wtorek w Kijowie minister obrony Niemiec zapowiedział dostawę ponad 100 czołgów leopard 1A5 na Ukrainę.

Zezwolenie niemieckiego rządu opiewa na 178 wozów, dokładna liczba dostarczanych czołgów będzie zależeć od ich stanu technicznego. Do lata ma to być 20-25 czołgów, do końca roku – do 80. Do końca pierwszego kwartału przyszłego roku Ukraina ma otrzymać ponad 100 wozów. Czołgi mają pochodzić nie tylko z Niemiec, ale od grupy państw europejskich.

pap, jb