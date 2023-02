20 państw krytykuje rząd Austrii

Przedstawiciele 20 państw członkowskich Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) wezwali austriacki rząd do wycofania się z decyzji o przyznaniu wiz rosyjskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, wśród której jest 15 osób objętych unijnymi sankcjami.

To ważne, by pamiętać, że rosyjski parlamentaryzm jest integralną częścią systemu władzy i ma współudział w zbrodniach, które Rosja każdego dnia popełnia na Ukrainie - napisano we wspólnym oświadczeniu 81 delegatów z 20 państw, w tym Polski, Ukrainy, Francji, Wielkiej Brytanii i Kanady. Dodano, że dla rosyjskich delegatów nie ma miejsca w instytucji, której zadaniem jest „szczery dialog i sprzeciwianie się wojnie”.

W delegacji Rosji, która ma przybyć na zaplanowane na 23-24 lutego w Wiedniu posiedzenie ZP OBWE, znajduje się 15 parlamentarzystów objętych unijnymi sankcjami, w tym Piotr Tołstoj, wiceprzewodniczący Dumy, niższej izby rosyjskiego parlamentu - pisze w niedzielę agencja Associated Press.

Austriacki minister spraw zagranicznych Alexander Schallenberg bronił wcześniej tej decyzji, argumentując, że rząd w Wiedniu, w którym mieści się siedziba OBWE, jest prawnie zobowiązany do umożliwienia wszystkim zainteresowanym delegacjom uczestniczenia w obradach.

Stały przedstawiciel USA przy OBWE Michael Carpenter nie podpisał się pod wspólnym listem, ale mówił na konferencji prasowej w piątek, że delegaci Rosji nie są osobami, „które zasługują na możliwość podróżowania do krajów Zachodu”. Dodał jednak, że decyzja w tej sprawie pozostaje w gestii rządu austriackiego.

Licząca 57 członków OBWE nie posiada mechanizmu, zgodnie z którym możliwe byłoby wyrzucenie Rosji z organizacji, jednak izolujemy Rosję i Białoruś każdego tygodnia - podkreślił Carpenter.

Rząd neutralnej Austrii znajduje się pod rosnącą presją, by zaostrzyć kurs wobec Rosji - komentuje AP. Wiedeń potępił inwazję Rosji na Ukrainę, ale podkreśla też konieczność podtrzymywania relacji dyplomatycznych z Moskwą.

W przeciwieństwie do Szwecji i Finlandii, które po rosyjskiej napaści złożyły wnioski o akcesję do NATO, Austria jest wierna swojej neutralności. Przesyła na Ukrainę pomoc humanitarną, ale już nie broń. Austriacki kanclerz Karl Nehammer był też pierwszym i jak dotąd jedynym przywódcą państwa Unii Europejskiej, który osobiście spotkał się z Putinem po 24 lutego 2022 r. - zaznacza AP, przypominając jego podróż do Moskwy w kwietniu 2022 r. i bezowocną próbę negocjowania zakończenia wojny.

W 1968 r. Austria stała się pierwszym państwem zachodniej Europy importującym gaz ziemny z Rosji - zauważa agencja. Przed napaścią na Ukrainę sprowadzała z Rosji 80 proc. tego surowca, obecnie dostawy z tego kraju zapewniają 20 proc. krajowego zapotrzebowania.

Również austriacki sektor bankowy jest ściśle powiązany z rynkiem rosyjskim - uzupełnia AP. Zwraca uwagę, że w 2022 r. ponad połowa zysków drugiego pod względem wielkości banku w tym kraju, Raiffeisenbank International, została wygenerowana w Rosji. Instytucja obecnie rozważa trwałe wycofanie się z rosyjskiego rynku - zaznacza AP.

PAP/RO

