OPINIA: Co nowego na rynku akcji?

O to co słychać nowego na rynku akcji zapytaliśmy dr. Rafała Janika, analityka rynku akcji i autora książki „Książka o inwestowaniu”

Polski rynek akcji zalicza spektakularny przewrót. Co tak naprawdę dzieję się dziś na giełdzie?

Z punktu widzenia analizy technicznej, najważniejszą zmianą obserwowaną w ostatnim czasie na rynkach akcji było odwrócenie krótko- i średnioterminowych trendów cenowych. Do jesieni 2022 roku na dużej części parkietów dominowały spadki, natomiast w okolicach października przeważać zaczęły białe świeczki oznaczające wzrosty.

Co wpłynęło na zmianę nastawienia inwestorów?

Wśród najważniejszych czynników, które wpłynęły na zmianę nastawienia inwestorów wymienia się:

- spadek presji inflacyjnej. Przykładowo w USA czy Niemczech w IV kwartale 2022 odnotowano wręcz spadek cen konsumenckich, czyli deflację

- oczekiwanie końca cyklu podwyżek stóp procentowych przez najważniejsze światowe banki centralne. Inwestorzy zaczynają już nawet nieśmiało wyceniać pierwsze obniżki kosztu pieniądza

- wiąż zaskakująco dobrą sytuację gospodarczą, co dotyczy głównie Stanów Zjednoczonych

- skuteczna polityka energetyczna państw Unii Europejskiej

Do jesieni inwestorzy obawiali się głębokiego kryzysu na rynku surowców energetycznych, do którego jednak nie doszło, dzięki znalezieniu alternatywnych wobec Rosji źródeł gazu czy ropy naftowej. Nie bez znaczenia jest tu także bardzo łagodna tegoroczna zima w Europie

Co ciekawe z punktu widzenia analizy fundamentalnej zmiana dokonała się dokładnie w przeciwnym kierunku. Przez większość 2022 roku oczekiwania co do przyszłych zysków generowanych przez spółki szły systematycznie w górę, po czym od jesieni konsensus wynikowy zaczął się systematycznie obniżać. Dotyczy to głównie rynku amerykańskiego, choć także dla europejskich rynków oczekiwane jest w tym roku pogorszenie zyskowności wielu spółek.

Prognozy gospodarcze nie napawają optymizmem, mimo to mamy wzrostową reakcję rynku giełdowego

Pojawia się coraz więcej przesłanek za tym, że gospodarkę czeka jedynie tzw. miękkie lądowanie, czyli hamowanie gospodarcze bez zapaści na rynku pracy i długotrwałego spadku PKB.

Wzrostowa reakcja rynku giełdowego może być tłuczona tym, że inwestorzy zaczęli wyceniać scenariusz miękkiego lądowania, a nie ostrej recesji, na którą zapowiadało się jeszcze na jesieni zeszłego roku.

Joanna Buczyńska