Wichura zniszczyła auto. Kto za to zapłaci?

Orkan Otto, cyklon Willy - obojętnie jak pomysłowe imiona nadawane są wichurom, one zawsze oznaczają to samo: latające dachówki, połamane konary i drzewa na jezdni

Szczególnie narażone są samochody - w czasie jazdy i na parkingu. A gdy wydarzy się szkoda, kto za nią zapłaci? W LINK4 możesz kupić ubezpieczenie Smart Casco, które uchroni cię przed finansowymi konsekwencjami zniszczeń powodowanych przez żywioły.

Coraz częściej jesteśmy świadkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ledwo jedna wichura przetoczyła się przez Polskę, a już nadciąga następny pogodowy walec. Silny wiatr sieje spustoszenie. Już porywy przekraczające 54 km/h są powodem do ostrzeżenia I stopnia. Oznacza to, że żywioł może uszkadzać budynki, łamać drzewa, zrywać linie energetyczne. Wtedy najwięcej pracy mają strażacy. Po niedawnym orkanie Otto strażacy zanotowali blisko 4300* interwencji, które najczęściej polegały na usuwaniu z dróg przeszkód.

Groźne boczne podmuchy

Silny, porywisty wiatr stanowi szczególnie duże zagrożenie dla kierowców. I nie tylko chodzi unikanie parkowania pojazdu w pobliżu drzew. Trzeba mieć się na baczności, prowadząc auto w takich warunkach.

Przede wszystkim jedź z mniejszą prędkością. Możesz wtedy szybciej zareagować i skutecznie kontrować kierownicę, gdy w auto uderzy mocniejszy podmuch wiatru. A tego można spodziewać się zwłaszcza na mostach, wiaduktach, albo opuszczając zalesiony, czy zabudowany odcinek. Silny boczny podmuch może cię zaskoczyć i wyrzucić z toru jazdy także wtedy, gdy wyprzedzasz ciężarówkę albo autobus. Zawsze zachowaj dystans i staraj się przewidywać sytuację na drodze. Czujność to podstawa bezpiecznej jazdy!

Brak ubezpieczenia to duże ryzyko

A kiedy wichura zniszczy nam pojazd? Np. gałąź zmiażdży maskę i wybije szybę? Kto wtedy za to zapłaci? Ubezpieczenie OC, które powinien posiadać każdy właściciel zarejestrowanego w Polsce samochodu, nie zadziała w takim przypadku. OC zabezpiecza bowiem tych, którym z naszej winy wyrządzamy szkodę. Jeśli chcesz być chroniony przed uszkodzeniem własnego samochodu, możesz wykupić dobrowolne pełne lub częściowe ubezpieczenie casco. Wielu kierowców, zwłaszcza posiadających już starsze auta, rezygnuje z takiej polisy, zniechęcona kosztami. Ale LINK4 ma na to sposób. To Smart Casco, niedrogie ubezpieczenie, które możesz dołączyć do pakietu OC.

Ochrona już od 59 zł

Dzięki Smart Casco ograniczasz ryzyko za niewielką sumę. Ceny tego ubezpieczenia zaczynają się już od 59 złotych przy autach poniżej 15 000 złotych wartości i kończą się na 424 złotych dla pojazdów w granicach 25 000 - 40 000 złotych.

Cena jest niższa niż pełnej polisy autocasco, ponieważ wybierasz tylko określne ryzyka, których najbardziej się obawiasz i w ten sposób możesz oszczędzasz na polisie.

A do wyboru są trzy podstawowe warianty: Żywioły, Szkoda całkowita i Kradzież auta. Te warianty można ze sobą łączyć, np. wybierając szkodę całkowitą i żywioły, albo wszystkie trzy na raz.

Przede wszystkim warto określić, jakiego zagrożenia się najbardziej obawiasz. W przypadków nawałnic, burz i huraganów auto zabezpieczy wariant Żywioły. Firma pokryje szkody jeśli na samochód spadnie drzewo powalone przez wichurę, albo gdy uszkodzi go piorun lub grad.

Z pewnością zawsze przyda się także drugi z pakietów dotyczący szkody całkowitej. Wówczas zyskujemy ochronę w przypadku zderzenia auta z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu. Ta opcja zadziała także wtedy, gdy nie zdążysz wyhamować i najedziesz na powalone drzewo. Jeśli uszkodzenia rozbitego samochodu będą oznaczać szkodę całkowitą, firma wypłaci za pojazd odszkodowanie.

Trzeci wariant - Kradzież auta - uratuje Cię przed skutkami działalności złodziei. Jeśli odjadą Twoim pojazdem, firma zrekompensuje stratę zgodnie z warunkami polisy.

Ze Smart Casco w LINK4 możesz czuć się spokojny nie tylko kraju. To ubezpieczenie działa także w Europie (przy kradzieży ubezpieczenie obejmuje szkody, które powstaną w Europie za wyjątkiem Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii).

Tak szybko kupisz ubezpieczenie Smart Casco

Aby sprawdzić, co wchodzi w skład oferty i poznać koszt składki, zadzwoń lub skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń online od LINK4. Cenę swojej polisy Smart Casco sprawdzisz już w 60 sekund. Narzędzie to jest wygodne i proste w użyciu, dzięki czemu szybko pozwoli Ci zapoznać się z przygotowaną ofertą polisy minicasco. Gdy zdecydujesz się na zakup, wystarczy, że klikniesz odpowiedni klawisz na stronie. W LINK4 cenimy Twój czas, dlatego działamy szybko i skutecznie.

Wybrany wariant ubezpieczenia Smart Casco dostępny w LINK4 tylko w pakiecie z OC. Szczegółowe informacje o produktach, limitach i włączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

