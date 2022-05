Smart Casco – dopasowana ochrona na miarę potrzeb

Obawiasz się konkretnego zagrożenia: kradzieży auta, uszkodzenia karoserii z powodu gradobicia czy wichury? Jeśli posiadasz ubezpieczenie OC, a z różnych powodów nie planujesz zakupu dodatkowej polisy AC, idealnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie oferowane przez LINK4 Smart Casco

Co to jest ubezpieczenie Smart Casco?

Smart Casco to spersonalizowana forma Autocasco, którą można dostosować do własnych preferencji. By chronić swój pojazd, kierowca nie musi kupować pełnego pakietu AC. Ubezpieczenie Smart Casco pozwala bowiem zabezpieczyć auto przed zagrożeniami, których obawiamy się najbardziej. Dostępne są następujące warianty: Żywioły, Kradzież, Kradzież plus Żywioły, Szkoda całkowita plus Żywioły, a także opcja łącząca wszystkie trzy powyższe. Co ważne, wybrany wariant Smart Casco dostępny jest jedynie dla posiadaczy OC w LINK4.

Jak to działa?

Wielu kierowców kupujących obowiązkową polisę OC zastanawia się nad wyborem dodatkowego ubezpieczenia. Najczęściej jednak to koszty decydują o pozostaniu przy obowiązkowym OC. Naprzeciw potrzebom kierowców szukających ochrony przed konsekwencjami konkretnego zagrożenia, wychodzi oferta Smart Casco, dająca możliwość wyboru najbardziej potrzebnego zakresu, wchodzącego dotychczas jedynie w skład pakietów Autocasco. Pozwala to na dostosowanie polisy do indywidualnych oczekiwań, z wachlarzem opcji do wyboru.

O tym, jak pomocne jest Smart Casco w LINK4 opowiada pan Andrzej (52 l.) z Gniezna:

LINK4 wybrałem ze względu na ich świetną opinię wśród moich znajomych. Przez parę lat kupowałem samo OC. Jeśli chodzi o dodatkowe ubezpieczenie, to – owszem – myślałem nad nim, ale zakres jest dość szeroki, a ja najbardziej obawiałem się uszkodzenia karoserii przez gradobicie i zniszczeń w trakcie burz i wichur. Mieszkam w otoczeniu lasów, parkuję auto pod chmurką, a nie w garażu, a pogoda w ostatnich latach jest u nas bardzo nieprzewidywalna. Sam przeżyłem w trasie straszną wichurę z gradobiciem zeszłego lata i wiem, jaka to niszczycielska siła. Kiedy odnawiałem OC, wpadła mi w oko informacja o niedrogim Smart Casco. Do ubezpieczenia OC w LINK4 dokupiłem wariant Szkoda całkowita i Żywioły, zapewniający finansową ochronę również w razie uszkodzeń spowodowanych przez huragan, gradobicie czy całkowitego zniszczenia auta w wyniku wypadku. Północna Wielkopolska słynie ze swoich lasów, a ja często jestem w trasie. Jesienią zeszłego roku wracałem akurat z Obornik do Gniezna. Nagle zrobiło się ciemno, choć to był środek dnia. Zaczęło lać jak z cebra, a drzewa uginały się od porywów wiatru. W pewnym momencie usłyszałem głośny trzask i wielki konar spadł wprost na bagażnik mojego auta. To naprawdę cud , że nic mi się nie stało, ale wgniecenie było ogromne. Pękła też tylna szyba. Miałem duże szczęście w nieszczęściu. Zatrzymałem się na poboczu i kiedy minął pierwszy szok, zadzwoniłam do ubezpieczalni. Dzięki Programowi Pomocy, dodawanemu do Pakietu OC w LINK4, mogłem liczyć na odholowanie auta na parking. Następnie rzeczoznawca dokonał oceny szkody. Odszkodowanie dostałem w wyznaczonym terminie, mogłem więc spokojnie naprawić auto u zaufanego blacharza. Co do LINK4, to sprawiło się na medal. Minimum formalności, maksimum profesjonalizmu. Nawet nie musiałem spotykać się z rzeczoznawcą. Szkodę wyceniono na podstawie przesłanych przeze mnie zdjęć. Takie ubezpieczenie to ja rozumiem!

Smart Casco to sprytna oszczędność

Pan Andrzej wybrał wariant chroniący przed ponoszeniem kosztów wynikających z niszczycielskiej siły żywiołów lub powstałych w razie zdarzenia skutkującego szkodą całkowitą. Oto jak wyglądają wszystkie dostępne opcje:

Wybrany wariant ubezpieczenia Smart Casco dostępny w LINK4 tylko w pakiecie z OC. Mimo że mini autocasco nie jest pełnym AC, to w jego przypadku LINK4 zapewnia bardzo szeroką ochronę w dużo niższej cenie.

Dokładna cena Smart Casco jest zależna od wielu czynników, takich jak wartość auta czy wariantu ubezpieczenia. Na stronie internetowej: www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy na stronie www.link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.