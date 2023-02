Ropa na rynku tanieje. O ile?

W poniedziałek ok. godz. 8 notowania baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie rosły, względem kursu otwarcia, o 0,35 proc., do 80,22 dol., a ropa WTI na giełdzie w Nowym Jorku drożała o 0,23 proc., do 73,55 dol. za baryłkę