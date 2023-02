Wzrosła sprzedaż energii z kogeneracji Taurona

O ponad 650 tysięcy ton ograniczyły emisję dwutlenku węgla tylko w 2022 roku firmy korzystające z kogeneracyjnych źródeł energii TAURONA

Energetyczny lider odnotował w tym roku wzrost liczby klientów biznesowych korzystających z energii wytwarzanej w jednym procesie wraz z ciepłem. Zwiększył się także wolumen zakontraktowanej energii z kogeneracji dla firm do blisko 1,5 miliona megawatogodzin.

W ramach strategii Zielonego Zwrotu TAURON ograniczy emisyjność o 80 procent. Konsekwentnie realizujemy ten plan i jednocześnie sukcesywnie powiększamy na rynku wolumen energii, która pozwala ograniczać emisyjność także klientom biznesowym - mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Kogeneracja polega na jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w tym samym procesie technologicznym. Dzięki czemu wytwarzanie energii jest bardziej efektywne niż w przypadku zastosowania konwencjonalnych metod. Do wyprodukowania takiej samej ilości energii w kogeneracji zużywa się bowiem znacznie mniej paliwa pierwotnego, czyli np. węgla kamiennego czy gazu ziemnego - niż w tradycyjnej elektrowni.

Każda megawatogodzina energii wytworzona z kogeneracji to niższa emisja dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 55 procent w porównaniu do emisji dwutlenku węgla dla energii wytwarzanej z węgla kamiennego.

W tym roku po raz kolejny obserwujemy pozytywny trend w działaniach klientów biznesowych, związany z chęcią zmniejszenia negatywnego wpływu biznesu na środowisko naturalne i tym samym kontraktowanie większych wolumenów energii wytwarzanej w procesie kogeneracji. Kontraktacja na ten rok to już blisko 1,5 miliona megawatogodzin - mówi Tomasz Lender, wiceprezes zarządu TAURON Sprzedaż.

Eko możliwości

Wspieranie ochrony środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych możliwe jest dzięki różnorodnej ofercie produktów energetycznych. Wśród nich zainteresowaniem cieszy się EKO Biznes od TAURONA, czyli produkt bazujący na energii wytworzonej w kogeneracji. Firmy, które decydują się na zakup prądu w ramach produktu EKO Biznes pomagają wspierać ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Po wyborze produktu EKO Biznes firma otrzymuje Certyfikat Akcesyjny wydawany przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii. Jest w nim wskazana planowana ilość zużycia energii oraz planowana wartość redukcji emisji dwutlenku węgla. Po zakończeniu obowiązywania umowy firma otrzymuje dokument, potwierdzający faktyczną wielkość emisji dwutlenku węgla jakiej udało się uniknąć. Jest ona obliczana na podstawie zużycia energii elektrycznej w trakcie obowiązywania umowy oraz sprawności źródeł kogeneracyjnych biorących udział w produkcie EKO Biznes.