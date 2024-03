Zawrotny wzrost sprzedaży. Aż 30 proc. więcej kontraktów!

Ponad 2 mln megawatogodzin z kogeneracji trafi w tym roku do klientów biznesowych Taurona; jest to więcej o ponad 30 proc., niż przed rokiem - przekazał we wtorek rzecznik spółki Tauron Sprzedaż Daniel Iwan.

Jak zaznaczył, kogeneracja jest jednym z najwydajniejszych procesów produkcji energii elektrycznej i ciepła, oferując lepsze wykorzystanie energii skumulowanej w paliwie. Obecnie w kogeneracji w krajach Unii Europejskiej powstaje ok. 11 proc. całkowitej produkcji energii (z różnych źródeł - PAP).

Cytowany przez Iwana prezes spółki Tauron Sprzedaż Mariusz Purat podał, że w 2024 r. firmy zakontraktowały o ok. 580 tys. megawatogodzin więcej energii ze źródeł kogeneracyjnych, niż w 2023 r. (co daje wzrost o ponad 30 proc.).

„Tym samym do naszych klientów biznesowych trafi ponad 2 mln megawatogodzin energii wytwarzanej efektywnie w jednym procesie wraz z ciepłem. Rosnące wolumeny kontraktowanej kogeneracji są wyrazem zwiększającej się świadomości klientów biznesowych w zakresie wywierania pozytywnego wpływu na środowisko naturalne” - ocenił prezes.

Przedstawiciele spółki wyliczyli, że w 2023 r. firmy korzystające z kogeneracyjnych źródeł Taurona ograniczyły emisję dwutlenku węgla o blisko 750 tys. ton.

Kogeneracja polega na jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w tym samym procesie technologicznym. Dzięki temu wytwarzanie energii jest bardziej efektywne niż w przypadku zastosowania konwencjonalnych metod. Do wyprodukowania takiej samej ilości energii w kogeneracji zużywa się mniej paliwa pierwotnego, niż w tradycyjnej elektrowni.

Każda megawatogodzina energii wytworzona z kogeneracji to także niższa emisja dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 55 proc., w porównaniu do emisji dwutlenku węgla dla energii wytwarzanej z węgla kamiennego.

Spółka Tauron Sprzedaż oferuje produkt bazujący na energii wytworzonej w kogeneracji pod nazwą Eko Biznes od Taurona. Jego klienci otrzymują Certyfikat Akcesyjny wydawany przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE). Jest w nim wskazana planowana ilość zużycia energii oraz planowana wartość redukcji emisji dwutlenku węgla.

Po zakończeniu umowy firma otrzymuje dokument, potwierdzający faktyczną wielkość emisji dwutlenku węgla, jakiej uniknięto. Jest ona obliczana na podstawie zużycia energii elektrycznej w trakcie obowiązywania umowy oraz sprawności źródeł kogeneracyjnych biorących udział w produkcie Eko Biznes.

Tauron wskazuje, że jego wszystkie elektrociepłownie przeszły audyty PTCE m.in. pod kątem ich oddziaływania na środowisko, gospodarowania odpadami czy spełnienia wszystkich wymaganych norm i procedur. To zapewnia pewność zakupu energii o zmniejszonym wpływie na środowisko.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zarząd NBP: to próba rozbijania podstaw państwa

Ćwierć biliona euro na „elektryki” poszło w piach

Tragedia w USA: Zawalił się historyczny most

Ranking lokat! Powiew wiosny w ofercie depozytów

pap, jb