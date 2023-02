PKN Orlen obniża ceny gazu dla biznesu od 15 marca do 353 zł netto za MWh

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział od 15 marca obniżkę cen gazu dla biznesu do 353 zł netto za MWh.

Cena gazu sprzedawanego dla tzw. klientów cennikowych, m.in. piekarni, zostanie od 15 marca obniżona o ponad 50 proc. do 353 zł z 650 zł za jedną MWh - poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Chcę ogłosić następną obniżkę, dla wszystkich klientów będących na cenniku. To jest 130 tys. użytkowników. To są piekarnie, cukiernie, to są drobne zakłady. Obniżamy cenę gazu do poziomu za 1 MWh z 650 do 353 zł. To jest ponad 50 proc. obniżka cen gazu, powiedział Obajtek.