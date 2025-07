Pracownicy Orlenu tęsknią za Obajtkiem. "W Orlenie panuje bezwład i inercja"

Gdy Daniel Obajtek zarządzał Orlenem od 6 lutego 2018 do 5 lutego 2024 roku, spółka przeszła niewyobrażalny rozwój. Zbudował multienergetyczny koncern, realizując wielomiliardowe inwestycje, tworząc największą firmę w Europie Środkowo-Wschodniej – gwaranta bezpieczeństwa energetycznego Polski. Po przejęciu władzy przez nową ekipę Tuska, jak podaje tygodnik Wprost, „w Orlenie panuje bezwład i inercja, a szeregowi pracownicy tęsknią za czasami, gdy prezesem spółki był Daniel Obajtek”.

Zabić, sprzedać, a potem rozdać?

Przy spadku zysku netto o 79,65 proc. taki scenariusz wydaje się aż nazbyt oczywisty. Nie tylko wyniki finansowe to pokazują, ale i kolejne ruchy rządu. – Obecne kierownictwo nie ma pomysłu, jak zarządzać spółką, żeby ją rozwijać. A gdy prezes czasami pyta, co można by zrobić, żeby koncern się rozwijał, to dyrektorzy wyciągają z szuflad gotowe projekty i tylko odrzucają ostatnią stronę, na której widniej podpis Obajtka. Tak teraz wygląda zarządzanie spółką – mówi rozmówca związany z branżą paliwową dla tygodnika Wprost.

Pracownicy mówią wprost, że tęsknią za czasami, gdy rządził Daniel Obajtek.

Zniszczyć Daniela Obajtka

Nowa władza nie próżnuje – ataki na najlepszego zarządcę spółki Skarbu Państwa, Daniela Obajtka, trwają od momentu przejęcia władzy przez ekipę Tuska. Obecnie realizowany jest scenariusz odebrania mu immunitetu europosła. Postawiono mu zarzut… wycofania numeru tygodnika „NIE”.

Wszystko wyjaśniłem już w prokuraturze. Wycofanie jednego numeru tygodnika »NIE« uważam za jak najbardziej zasadne, bo obrażało uczucia religijne, krzyż i świętego Jana Pawła II – napisał w piątek na platformie X były szef Orlenu, załączając okładkę tego numeru. Jeśli za to mam stracić immunitet – przyjmuję to z dumą – dodał.

Obajtek podsumowuje władzę jasno: „Nie potraficie nic robić, nie ma żadnych inwestycji, żadnych działań prorozwojowych. Nie wychodzi Wam rządzenie i potraficie jedynie atakować tych, którzy działali dla dobra kraju”.

wprost, do rzeczy, jb