PKN Orlen: 320 mld zł na inwestycje

Nowa strategia PKN Orlen zakłada ambitny plan inwestycyjny, służący dekarbonizacji i transformacji energetycznej zgodnie unijną i globalną polityką klimatyczną ale także współpracę z partnerami i stałą wypłatę dywidendy.

Do 2030 roku PKN Orlen zainwestuje w sumie 320 mld zł – takie plany zawiera ogłoszona dziś strategia.

Wyniki finansowe koncern chce budować na czterech filarach, to: efektywne inwestycje, zrównoważony model finansowy, odpowiedni portfel aktywów odporny na zawirowania rynkowe oraz stabilny bilans.

Skupimy się na inwestycjach przynoszących nam konkretną wartość – mówił dziś podczas prezentacji strategii dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami Michał Perlik.

Cały plan inwestycyjny, który PKN Orlen ogłosił w zaktualizowanej strategii, zakłada nie tylko gigantyczne wydatki inwestycyjne ale także, że do 2030 r. koncern planuje ponad 400 mld zł zysku EBIDTA.

Dyrektor Michał Perlik zapowiedział również, że zgodnie z nową strategią koncern będzie przeznaczał na dywidendę dla akcjonariuszy 40 proc. wolnych przepływów pieniężnych z poprzedniego roku, ale nie mniej niż 4 zł na akcję. I kwota ta z każdym rokiem ma wzrastać o 15 groszy – do poziomu 5,2 zł

W każdym segmencie działalności będziemy się opierać na partnerstwie, ta skala działalności uprawnia nas do zawierania sojuszy na różnych rynkach – mówił Robert Śleszyński, dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych PKN Orlen, przedstawiając elementy składające się strategiczny rozwój firmy i budowanie wartości.

Wskazał m.in. na wzrost wydobycia ropy i gazu jakie niezbędne działania budujące bezpieczeństwo energetyczne. - Nasze symulacje pokazują, że jednak popyt na gaz będzie jednak rósł w Polsce – do 2030 roku do nawet do poziomu 30 mld m sześc., zatem planowane przez Orlen zwiększenie wydobycia z 8 do 12 mld m sześc. gazu rocznie jest niezwykle istotny – mówił dyrektor Śleszyński. – Gaz nie tylko będzie źródłem bezpieczeństwa i ale jest elementem stabilizacyjnym dla pracy systemu energetycznego kraju.

Do 2030 r. PKN Orlen będzie posiadał 9 GW mocy wytwórczych w OZE, co oznacza ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z wcześniejszymi planami. Równocześnie koncern zakłada inwestycje sieciowe oraz projekty magazynowania energii, bez których nie będzie możliwy skokowy wzrost OZE. Liczy, że po 2030 roku będzie możliwy rozwój dynamiczny projektów małych reaktorów atomowych. Także jako jeden elementów stabilizujących krajowy system energetyczny, zastępujący obecne źródła konwencjonalne w energetyce.

Orlen zakłada, że łączna produkcja biogazu wyniesie powyżej 1 mld m sześc. do 2030 roku. - Chcemy być znaczącym producentem biogazu i biometamu w Europie – dodał dyrektor Śleszyński.

Zmiany na rynku motoryzacyjnym i perspektywa rozwoju elketromobilności oznacza dla Orlenu większe nakłady na budowę punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Dyrektor Śleszyński przypomniał, że we wcześniejszej strategii zakładano powstanie 1 tys. punktów ładowania, „ale to nie wystarczy”.

Teraz mówimy o ponad 10 tys. punktów, najbardziej chcemy być obecni tam, gdzie jest największy rynek - dodał.

Orlen ma ambitne cele dekarbonizacji w perspektywie do 2050 roku, a na najbliższe lata (do 2030 roku) zakłada 25 proc. redukcję emisji w segmentach, rafineryjnym, wydobycia i petrochemii.

PKN Orlen zaktualizował strategię, gdyż przejął w ubiegłym roku gdańską Grupę Lotos oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W efekcie dołączył do grona 150 największych firm.

Agnieszka Łakoma

CZYTAJ TEŻ: Gigantyczne inwestycje w planach Orlenu

CZYTAJ TEŻ: PKN Orlen: Strategia 120 mld zł tzw. inwestycji zielonych do 2030 r.

CZYTAJ TEŻ: PKN Orlen obniża ceny gazu dla biznesu od 15 marca do 353 zł netto za MWh

CZYTAJ TEŻ: Nowa polityka dywidendowa PKN Orlen w 2023 r.