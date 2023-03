Niemcy. Więcej ofiar w Hamburgu: sprawca oddał ponad 100 strzałów

Mężczyzna, który zastrzelił siedem osób (w tym kobietę w 7. miesiącu ciąży) oraz siebie w czwartkowy wieczór podczas spotkania społeczności Świadków Jehowy w Hamburgu, posiadał broń legalnie od kilku tygodni. Przy sobie miał kilkaset nabojów, gdyby nie szybka interwencja służb, ofiar mogło być znacznie więcej – poinformowali w środę na wspólnej konferencji przedstawiciele hamburskiej policji, prokuratury i MSW.

Sprawca masakry to 35-letni Niemiec Philipp F. Mężczyzna był członkiem społeczności Świadków Jehowy w Hamburgu, ale odszedł z niej półtora roku temu w „niezbyt przyjaznych okolicznościach”. Pozwolenie na broń otrzymał w grudniu 2022 roku.

To najgorsza, najstraszniejsza zbrodnia w najnowszej historii naszego miasta” – stwierdził senator Spraw Wewnętrznych Andy Grote (SPD). Jak potwierdził, napastnik oddał ponad 100 strzałów. Wśród ofiar śmiertelnych jest czterech mężczyzn i dwie kobiety – jedna z nich była w 7. miesiącu ciąży. Osoby dorosłe miały od 33 do 60 lat – poinformował szef hamburskiej policji Thomas Radszuzweit. Wszystkie ofiary śmiertelne to obywatele niemieccy, wszyscy zginęli od postrzałów, potwierdził szef policji.