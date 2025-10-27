Energetyki wygryzają piwo z małych sklepów

Jak wynika z danych Polskiej Izby Handlu i CMR, we wrześniu 2025 r. całkowita wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 utrzymała się na poziomie podobnym jak rok wcześniej, natomiast łączna liczba transakcji w tym formacie sklepów spadła o 2 proc.

Tegoroczny wrzesień miał sporo ciepłych i przyjemnych dni, ale w porównaniu z wybitnie ciepłym wrześniem 2024 r. wypadł znacznie słabiej zarówno pod względem średnich temperatur.

Piwo przegrało z „energetykami”

Przełożyło się to na spadek sprzedaży zarówno piwa, lodów oraz napojów. We wrześniu klienci sklepów małoformatowych kupili o 8 proc. mniej litrów piwa, o 9 proc. mniej litrów napojów gazowanych oraz o 17 proc. mniej litrów wody butelkowanej niż we wrześniu 2024 r. Lepiej niż przed rokiem sprzedawały się natomiast napoje energetyzujące – liczba paragonów, na których znalazła się ta kategoria była o 6 proc. wyższa. W tym wzroście spory udział miały produkty o zmniejszonej zawartości kofeiny (lub zupełnie jej pozbawione), oferowane pod markami popularnych energetyków – liczba sprzedanych opakowań tego typu napojów zwiększyła się w ciągu roku aż o 13 proc.

„Twarde” alkohole straciły na sprzedaży

Wrzesień był kolejnym miesiącem trudnym dla kategorii alkoholi – w sklepach małoformatowych spadła zarówno sprzedaż wódek czystych (o 9 proc. litrów mniej niż we wrześniu 2024 r.), whisky i win. Niewielkie wzrosty odnotowały natomiast kategorie o niższej zawartości alkoholu: „wódki” smakowe oraz drinki (liczba paragonów z tą kategorią była o 12 proc. większa niż we wrześniu 2024 r.).

Duże zmiany zaszły w kategoriach nikotynowych – nowa opłata akcyzowa na e-papierosy przełożyła się na niemal całkowity spadek sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych i podów do wielorazowych papierosów elektronicznych. Jak wynika z danych CMR, wzrosty kolejny miesiąc z rzędu odnotowały natomiast saszetki nikotynowe oraz płyny do elektronicznych papierosów.

Wśród kategorii, po które klienci sklepów małoformatowych we wrześniu 2025 r. sięgali częściej niż przed rokiem, znalazły się m.in. batony proteinowe oraz wysokobiałkowe produkty mleczne. Liczba paragonów, na których pojawiły jogurty, serki i inne produkty nabiałowe na bazie skyru lub z dodatkową porcją białka zwiększyła się aż o 23 proc.

Średnia wartość paragonu zwiększyła o 6 proc.

We wrześniu 2025 r. średnia wartość paragonu zwiększyła o 6 proc., do 25,6 zł, natomiast średnia liczba opakowań w koszyku w sklepach małoformatowych pozostała na poziomie podobnym jak rok wcześniej (czyli średnio 4 opakowania).

W pierwszych 9 miesiącach 2025 r. wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych wzrosła nieznacznie (o 0,8 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, natomiast liczba transakcji spadła w tym czasie o 7 proc.

Jak definiuje Polska Izba Handlu sklepy małoformatowe do 300 m2 obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m2, średnie sklepy spożywcze 41-100 m2, duże sklepy spożywcze 101-300 m2, specjalistyczne sklepy alkoholowe.

Źródło: materiały prasowe Polskiej Izby Handlu

