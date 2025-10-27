Wielka listopadowa przecena obligacji

Ministerstwo Finansów obniżyło oprocentowanie większości obligacji detalicznych, które będą sprzedawane w listopadzie o 0,25 pkt. proc. Nie zmieniło się oprocentowanie jedynie obligacji 3-miesięcznych – wynika z poniedziałkowego komunikatu resortu finansów.

„W listopadzie ponownie dostosowujemy oprocentowania obligacji oszczędnościowych do zmian zachodzących na rynku finansowym. Utrzymaliśmy na niezmienionym poziomie oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych o oprocentowaniu stałym oraz przygotowaliśmy nową ofertę oprocentowania obligacji detalicznych o terminie zapadalności od 1 roku i powyżej” – powiedział cytowany w poniedziałkowym komunikacie MF wiceminister finansów Jurand Drop.

Z komunikatu wynika, że:

►oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych o stałym oprocentowaniu będzie wynosić 2,75 proc., a więc tyle samo co we wrześniu.

►Jednocześnie oprocentowanie pozostałych obligacji skierowanych dla osób fizycznych zostanie obniżone o 0,25 pkt. proc.

W efekcie kupon obligacji rocznych o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie 4,5 proc., a 2-letnich 4,65 proc. w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. Obligacje 3-letnie będą oprocentowane w wysokości 4,9 proc. Obligacje czteroletnie będą w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowane na 5,25 proc., a obligacje 10-letnie – na 5,75 proc. Z kolei 6- i 12-letnie obligacje rodzinne, przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus”, oprocentowane będą na 5,45 proc. i 6 proc. w pierwszym rocznym okresie odsetkowym.

„Marże w kolejnych okresach odsetkowych dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym pozostawiliśmy na atrakcyjnym niezmienionym poziomie” – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów.

Mechanizm oprocentowania obligacji

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz marży i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych w listopadzie 0 proc. dla obligacji rocznych oraz 0,15 proc. dla 2-letnich. Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,5 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 2 proc. Również oprocentowanie obligacji skierowanych dla odbiorców programu „Rodzina 800 plus” zmienia się co roku i jest równe inflacji z ostatnich 12 miesięcy i mary w wysokości 2 proc. w przypadku obligacji 6-letnich oraz marży na poziomie 2,5 proc. dla 12-letnich.

MF przypomniało również, że obligacje oszczędnościowe można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Pekao. Obligacje dostępne są także w serwisach internetowych banków i w aplikacji mobilnej PeoPay.

