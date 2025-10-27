Majątek Karola Nawrockiego ujawniony!

Sąd Najwyższy opublikował oświadczenie majątkowe prezydenta Karola Nawrockiego. Przedstawiciele KPRP informowali wcześniej, że prezydent skieruje pismo do I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, w którym wyrazi zgodę na jego upublicznienie.

Dokument, opublikowany na stronach internetowych Sądu Najwyższego, datowany jest na 6 sierpnia; do SN wpłynął 4 września.

Prezydent oświadczył w nim, że:

► posiada mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni całkowitej 57 metrów kwadratowych z tytułem prawnym jako własność.

►Do tego punktu dodał adnotację o mieszkaniu własnościowym o powierzchni 58 metrów kwadratowych z tytułem prawnym – współwłasność, wielkość udziału 50 proc.

Prezydent zadeklarował ponadto, że posiada:

►130 tys. zł,

►kredyt hipoteczny z całkowitą kwotą do spłaty w wysokości 199 981 zł.

Dodał, że w ubiegłym roku z Programu Rodzina 800 plus osiągnął dochód w wysokości 11,2 tys. zł.

PAP, sek

