Dane inflacyjne przypieczętowują cięcie stóp w USA
We wrześniu wskaźnik CPI w USA wzrósł o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca i 3,0 proc. rok do roku, lekko powyżej sierpniowego odczytu na poziomie 2,9 proc. Inflacja bazowa, wyłączająca ceny żywności i energii, również wyniosła 3,0 proc. r/r po wzroście o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym.
Największy wpływ na ogólny wzrost cen miała drożejąca benzyna (+4,1 proc. m/m) oraz energia (+1,5 proc.), natomiast ceny żywności rosły wolniej (+0,2 proc.). Wśród komponentów bazowych zauważalny był wzrost kosztów zakwaterowania, biletów lotniczych i odzieży, podczas gdy taniały używane samochody i ubezpieczenia pojazdów.
„Niższy odczyt inflacji można częściowo tłumaczyć spadkiem marż przedsiębiorstw i wcześniejszym gromadzeniem zapasów, co ograniczyło presję kosztową w wielu sektorach. Dane te w praktyce przypieczętowują obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych w przyszłym tygodniu. Inflacja nieco poniżej oczekiwań zwiększa też prawdopodobieństwo kolejnego cięcia stóp w grudniu, choć sygnały, że rynek pracy ma już dołek za sobą, w połączeniu z solidnym tempem wzrostu gospodarczego, mogą ograniczyć presję na dalsze obniżki stóp w 2026 roku” - skomentowali dane analitycy platformy inwestycyjnej Portu.
Materiały prasowe Portu, sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.