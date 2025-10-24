Dane inflacyjne przypieczętowują cięcie stóp w USA

We wrześniu wskaźnik CPI w USA wzrósł o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca i 3,0 proc. rok do roku, lekko powyżej sierpniowego odczytu na poziomie 2,9 proc. Inflacja bazowa, wyłączająca ceny żywności i energii, również wyniosła 3,0 proc. r/r po wzroście o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym.

Największy wpływ na ogólny wzrost cen miała drożejąca benzyna (+4,1 proc. m/m) oraz energia (+1,5 proc.), natomiast ceny żywności rosły wolniej (+0,2 proc.). Wśród komponentów bazowych zauważalny był wzrost kosztów zakwaterowania, biletów lotniczych i odzieży, podczas gdy taniały używane samochody i ubezpieczenia pojazdów.

„Niższy odczyt inflacji można częściowo tłumaczyć spadkiem marż przedsiębiorstw i wcześniejszym gromadzeniem zapasów, co ograniczyło presję kosztową w wielu sektorach. Dane te w praktyce przypieczętowują obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych w przyszłym tygodniu. Inflacja nieco poniżej oczekiwań zwiększa też prawdopodobieństwo kolejnego cięcia stóp w grudniu, choć sygnały, że rynek pracy ma już dołek za sobą, w połączeniu z solidnym tempem wzrostu gospodarczego, mogą ograniczyć presję na dalsze obniżki stóp w 2026 roku” - skomentowali dane analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

