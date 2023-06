PKO Bank Polski upraszcza ofertę

Przejrzystość oferty, łatwość obsługi i obniżenie kosztów dla klientów – to najważniejsze zmiany, jakie wprowadził właśnie dla swoich klientów PKO Bank Polski

Już ponad 90 procent klientów największego banku w Polsce korzysta z kanałów cyfrowych, stąd bank stale rozwija katalog usług, które nie wymagają wizyty w oddziale. Klienci PKO Banku Polskiego polubili właśnie ten prosty i szybki sposób kontaktu z bankiem, a teraz mogą dzięki niemu zaoszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze.

Od 1 czerwca PKO Bank Polski wprowadził zmiany w taryfie prowizji i opłat dla swoich klientów, które przede wszystkim ujednolicają ofertę banku. W wyniku tych zmian np. . PKO Konto dla Młodych będzie dostępne dla klientów w wieku od 13 do 26 lat. Dotychczas oferowane były dwa osobne rachunki tej grupie wiekowej: PKO Konto Pierwsze i PKO Konto dla Młodych. Ponadto wprowadzone będzie jedno PKO Konto za Zero, zamiast kilku różnych wersji, które dotąd były dostępne. Nowa oferta kont zastąpi również PKO Konto Rodzica, PKO Konto Pogodne, Konto Spektrum Adm., Konto Ulubione Adm. oraz Konto Codzienne Adm. Dzięki zmniejszeniu liczby kont, oferta banku staje się bardziej przejrzysta.

Bank wprowadził również jednolite opłaty za korzystanie z kont, kart i innych produktów. Warto wiedzieć, że większości tych opłat można łatwo uniknąć. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.pkobp.pl/zmiany2023. Można tam również znaleźć proste wskazówki, jak płacić mniej za korzystanie z kont, kart i innych usług.

Warto zwrócić uwagę na kilka sposobów, dzięki którym nasze bankowanie może być nie tylko szybkie i bezpieczne, ale również bez opłat:

• dla klientów PKO Banku Polskiego wpłaty i wypłaty z urządzeń należących do banku są darmowe. Sieć urządzeń należących do banku to prawie 3 tys. bankomatów i ponad 1,3 tys. urządzeń z funkcją wpłaty. Korzystając z tych rozwiązań klienci nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych np. z prowizją. Należy podkreślić, że w przypadku większości kont PKO Banku Polskiego wypłaty BLIKIEM nawet z obcych bankomatów są darmowe. Informacje o dostępnych urządzeniach z łatwością możemy sprawdzić na stronie banku: https://www.pkobp.pl/poi/?clients=1%2C2%2C3 , jak również w aplikacji IKO

• właściciele PKO Konta dla Młodych nie ponoszą opłaty za obsługę karty debetowej pod warunkiem wykonania 2 transakcji kartą lub BLIKIEM, na dowolną kwotę. Sam rachunek jest darmowy, podobnie jak wypłaty i wpłaty gotówki ze wszystkich bankomatów PKO BP w kraju i wypłaty we wszystkich bankomatach na całym świecie;

• osoby korzystające z bezwarunkowo bezpłatnego PKO Konta za Zero powinni wykonać 5 transakcji miesięcznie kartą lub BLIKIEM, na dowolną kwotę, aby nie ponieść opłaty za obsługę karty płatniczej;

• klienci banku w prosty i wygodny sposób zlecą przelew z ulubionego urządzenia: telefonu, tableta czy komputera za pośrednictwem serwisu transakcyjnego iPKO lub bankowej aplikacji mobilnej IKO. Dzięki aplikacji możemy także zrobić przelew na telefon. Zarówno w iPKO, jak i IKO ustawimy zlecenie stałe, zmienne, czy polecenie zapłaty. Jeżeli chcemy szybko opłacić fakturę, a nie mamy czasu na przepisywanie danych do przelewu, wystarczy zrobić jej zdjęcie, a aplikacja mobilna rozpozna tekst i uzupełni dane za nas.

• Przejrzysta karta kredytowej – aby uniknąć opłaty należy zrobić średnio miesięcznie transakcje na 600 zł lub więcej (w skali roku to 7 200 zł).

Samoobsługa w oddziale

Bank systematycznie wprowadza cyfryzację w większości swoich produktów i usług, inwestując jednocześnie w unowocześnienie swoich placówek, w tym w model hybrydowy, który obejmuje również obsługę cyfrową. W zmodernizowanych oddziałach lub tych przeniesionych w bardziej dogodne lokalizacje, instalowane są stanowiska samoobsługowe, które umożliwiają klientom korzystanie z bankowości internetowej iPKO. Na tych stanowiskach klienci mogą zalogować się do swojego konta w iPKO, sprawdzić historię transakcji lub zlecić przelew, a w razie potrzeby mogą skorzystać z pomocy pracownika banku. Jeśli ktoś wcześniej obawiał się korzystać z bankowości cyfrowej, doradcy na miejscu chętnie wyjaśnią, jak to robić, na przykład jak korzystać z aplikacji mobilnej IKO czy jak unikać oszustw internetowych.

Bank wprowadził możliwość umawiania spotkań z doradcą zdalnie od 2021 r., zarówno w formie telefonicznej, jak i wideorozmowy, a także w oddziale poprzez stronę pkobp.pl. Od maja 2022 r., w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez klientów, możliwe jest również umawianie takich spotkań za pośrednictwem serwisu iPKO. Klienci wciąż chętnie korzystają z pomocy doradców w oddziałach przy zakładaniu kont, zaciąganiu pożyczek gotówkowych, zawieraniu umów ubezpieczeniowych na samochody i nieruchomości, oraz zamawianiu kart kredytowych. Nadal odwiedzają placówki banku, aby załatwić sprawy spadkowe, zgłosić zgubienie lub kradzież karty, dodać współwłaściciela lub pełnomocnika do swojego konta, a także otworzyć konta dla dzieci. Klienci również odwiedzają oddziały w celu uzyskania wsparcia doświadczonego doradcy przy braniu kredytu hipotecznego, który dokładnie i przystępnie wyjaśnia wszystkie szczegóły i ułatwia klientowi przejście przez ten proces.

W bankowości internetowej iPKO obecnie można łatwo sprawdzić szczegóły dotyczące opłat i prowizji za wybrane konta i karty oferowane przez bank. Dzięki temu klienci mają szybki dostęp do informacji, które transakcje są objęte darmową obsługą, a za które należy uiścić opłatę. Wyszukanie tych informacji jest proste - wystarczy przejść do sekcji „Opłaty” i kliknąć opcję „Sprawdź szczegóły” lub „Wybrane opłaty i prowizje”. Bank kontynuuje pracę nad rozszerzeniem tych informacji, aby klienci mieli dostęp do danych dotyczących opłat również dla większej liczby produktów, z których korzystają. Aby uzyskać więcej porad, Bank zachęca do śledzenia swojego profilu w mediach społecznościowych oraz korzystania z hasztagu #SamodzielneBankowanie.

Bez zbędnych papierów

Jeżeli sprawnie i chętnie poruszamy się w świecie bankowości internetowej, ale wciąż otrzymujemy bankowe dokumenty, takie jak choćby wyciągi bankowe w tradycyjnej papierowej formie to może warto zastanowić się nad zmianę tego stanu rzeczy. Zamiast generować konieczność wydruków, wszelkie dokumenty także możemy otrzymywać w formie cyfrowej, a dodatkowo zmianę taką zadysponujemy także w sposób wygodny poprzez cyfrowy kanał kontaktu.

Nasze dokumenty są widoczne po zalogowaniu do aplikacji IKO, serwisu transakcyjnego iPKO lub w mailu. Aby zacząć odbierać wyciągi elektronicznie wystarczy po zalogowaniu w serwisie transakcyjnym iPKO wybrać „Moje produkty”, a następnie „konta”. Wybieramy konto, które nas interesuje i przechodzimy do zakładki „Szczegóły”. Na dole strony w sekcji „Wyciągi” należy zaznaczyć „Zmień na elektroniczne” i gotowe. W podobny sposób zmienimy formę korespondencji na elektroniczną w aplikacji mobilnej IKO, jeśli w iPKO mamy podany nasz aktualny numer telefonu i adres e-mail i wyrazić zgodę na marketing elektroniczny.

W podobny sposób możemy odbierać zestawienia transakcji karty kredytowej na e-mail, zamienić papierowe listy o kredycie hipotecznym, o swoich funduszach inwestycyjnych i lokatach strukturyzowanych, o pożyczce lub kredycie gotówkowym na e-mail.