Co z cenami ropy? Znamy opinię eksperta!

We wtorek po południu cena baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie zwyżkowała o blisko 1,5 proc. proc., do ponad 82 dol. Drożała także amerykańska ropa WTI na giełdzie w Nowym Jorku - o blisko 2 proc., do ponad 75,5 dol. za baryłkę