Ta decyzja zmieni przebieg wojny? Opinia eksperta

Decyzja władz Polski o przekazaniu Kijowowi myśliwców MiG-29 może zmienić przebieg wojny na Ukrainie, powiedział w telewizji CNN Portugal Isidro Morais Pereira, generał dywizji portugalskiej armii w stanie spoczynku.

Generał Pereira przypomniał, że to Polska jako pierwsza zdecydował się przekazać Ukrainie swoje samoloty MiG-29, po niej zaś w piątek uczyniła to Słowacja. “Spodziewam się, że kolejnym krajem, który przyłączy się do tej +koalicji+ państw wysyłających na Ukrainę swoje MiG-29 będzie Republika Czeska. Myślę, że nieprzypadkowo prezydent Polski Andrzej Duda ogłosił decyzję o przekazaniu myśliwców w trakcie wizyty czeskiego prezydenta Petra Pavla, który jest przecież dowódcą wojskowym”, zauważył generał.

Przyznał, że choć przekazywane przez Polskę myśliwce nie należą do nowych maszyn, to ukraińska armia będzie mogła je zaadaptować i wyposażyć w nowoczesne technologie, m.in. radary.

Portugalski dowódca stwierdził, że rosyjska ofensywa z wiosny 2022 r. była nieudana m.in. poprzez słabość rosyjskich sił powietrznych, a także skuteczne unieszkodliwienie przez ukraińską armię działań lotnictwa wroga.

Generał Pereira zakłada, że wraz z przekazaniem przez Polskę i Słowację myśliwców dojdzie do stopniowego powiększania potencjału powietrznego sił ukraińskich oraz “ich skoku jakościowego”.

„Samoloty MiG-29 mogą szczególnie pomóc Ukrainie w zwalczaniu bombowców przenoszących groźne pociski hipersoniczne” - podkreślił Pereira.

“Od czasów II wojny światowej żaden jeszcze kraj nie wygrał wojny bez posiadania lotnictwa” - podsumował generał, przypominając, że dotychczasowy potencjał sił powietrznych Ukrainy był znikomy.

PAP/kp