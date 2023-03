Ma pół tysiąca dzieci. Będzie więcej?

Ginekolog z Hagi, który jest ojcem ponad 500 dzieci na całym świecie, stanie przed sądem - informuje w sobotę dziennik „De Volkskrant”. 41-letni dawca nasienia został pozwany przez Donorkind, organizację zrzeszającą dzieci dawców, oraz matkę dwójki jego dzieci.

Donorkind domaga się, aby sąd zakazał mężczyźnie dalszego oddawania nasienia i nakazał zniszczenie wszystkich oddanych dawek.

Dla dzieci może być psychicznie niezwykle trudne to, że ich ojciec spłodził tak wiele potomstwa - uzasadnia pozew Ties van der Meer z fundacji. Wskazuje on także na ryzyko, iż spokrewnione ze sobą osoby będą wchodziły w związki, nawet o tym nie wiedząc, co jest „genetycznie niebezpieczne”.