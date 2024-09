Za mało snu w ciąży? Dziecko przypłaci to zdrowiem

Kobiety w ciąży śpiące mniej niż siedem godzin na dobę mogą urodzić dzieci, które będą borykały się z opóźnieniami neurorozwojowymi - informuje „The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism“.

Krótki czas snu (SSD) jest definiowany jako sen krótszy niż siedem godzin na dobę. To problem prawie 40 proc. kobiet w ciąży - z powodu zmian hormonalnych, dyskomfortu związanego z ciążą, częstego oddawania moczu i innych czynników.

To badanie (https://academic.oup.com/jcem/advance-article-abstract/doi/10.1210/clinem/dgae569/7762042) podkreśla konieczność zarządzania zdrowym snem w czasie ciąży. Rzucając światło na związek między snem matki w czasie ciąży a rozwojem neurologicznym dzieci, nasze badanie daje rodzinom wiedzę, która może kształtować zdrowsze nawyki ciążowe i przyczyniać się do dobrego samopoczucia następnego pokolenia — powiedział główny autor badania, dr Peng Zhu z Anhui Medical University i MOE Key Laboratory of Population Health Across Life Cycle w Hefei w Chinach.

Badanie. Neurorozwój dziecka

„Poprawa nawyków snu w czasie ciąży może zapobiegać lub zmniejszać ryzyko problemów neurorozwojowych u dzieci” - dodał badacz.

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące snu 7059 par matka-dziecko z 3 różnych szpitali w Chinach. Przebadano dzieci pod kątem opóźnień rozwojowych w wieku od 6 miesięcy do 3 lat i przeanalizowano związek między czasem snu matki a ryzykiem opóźnienia rozwoju neurologicznego. Oceniono również rolę stężenia peptydu C w surowicy krwi pępowinowej, które jest stabilnym wskaźnikiem wydzielania insuliny przez płód.

Wyniki badań

Jak sie okazało, niewystarczająca ilość snu w czasie ciąży może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem problemów neurologicznych u dzieci, wpływając na ich zdolności poznawcze, rozwój behawioralny i zdolność uczenia się.

Wydaje się, że chłopcy są bardziej narażeni na opóźnienia rozwojowe, gdy ich matki doświadczają SSD w czasie ciąży, co sugeruje, że płeć odgrywa kluczową rolę w reakcji potomstwa na prenatalne czynniki środowiskowe. SSD w czasie ciąży może wpływać na metabolizm glukozy matki, wpływając tym samym na środowisko rozwoju płodu.

Jak wskazuja autorzy, może istnieć dodatnia korelacja między poziomami peptydu C we krwi pępowinowej a opóźnieniami neurologicznymi u potomstwa, co wskazuje, że metabolizm glukozy matki w czasie ciąży może mieć wpływ na wydzielanie insuliny przez płód, a w konsekwencji na jego rozwój neurologiczny.

„Zdrowie prenatalne jest ważne nie tylko dla przyszłej matki, ale także dla długoterminowego zdrowia nienarodzonego dziecka” — podkreślił Zhu.

