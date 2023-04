Opłakany stan niemieckiej armii! Na wyposażenie żołnierze poczekają do... 2030 roku!

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius nie spodziewa się, że braki w wyposażeniu Bundeswehry zostaną w najbliższym czasie uzupełnione. „Wszyscy wiemy, że istniejących luk nie da się w pełni zlikwidować do 2030 roku” - powiedział gazecie „Welt am Sonntag”.

„Bundeswehra ma do spełnienia trzy zadania: obrona narodowa i sojusznicza, a także międzynarodowe operacje kryzysowe. Do tego potrzebuje zdolności, wspartych materiałami i personelem” - podkreślił Pistorius w wywiadzie.

„Wszyscy wiemy, że istniejących luk nie da się całkowicie zlikwidować do 2030 roku. Dlatego musimy ustalić priorytety” - dodał minister.

Jednym z tych priorytetów jest ochrona wschodniej flanki NATO. „Dla nas oznacza to zbudowanie w pełni wyposażonej dywizji do 2025 roku i wniesienie odpowiedniego wkładu do sił reagowania NATO” - wyjaśnił Pistorius.

PAP/ as/