Igrzyska Europejskie. Prezydent Duda odebrał Ogień Pokoju

Prezydent Andrzej Duda odebrał w poniedziałek w Rzymie Ogień Pokoju od którego 21 czerwca w Krakowie odpalony zostanie znicz Igrzysk Europejskich. Prezydent dziękował za decyzję, że w Igrzyskach Europejskich nie wezmą udziału przedstawiciele Rosji i Białorusi. Polska delegacja oddała też hołd św. Janowi Pawłowi II. Wczoraj minęła 18. rocznica śmierci Ojca Świętego

Ogień przekazał prezydentowi Dudzie podczas uroczystości w Muzeum Ara Pacis szef Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) Spyros Capralos. Następnie prezydent przekazał ogień Robertowi Korzeniowskiemu, a czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym dokonał symbolicznego zapalenia lampy. Sztafetę z Ogniem Pokoju rozpoczęła trzykrotna złota medalistka olimpijska Anita Włodarczyk.

Prezydent podkreślił podczas uroczystości, że „za 80 dni, po pokonaniu ponad 1500 kilometrów, ten ogień będzie rozgrzewał serca ponad 7 tys. sportowców z całej Europy po to, by realizować współzawodnictwo sportowe w największej w 2023 roku sportowej imprezie na świecie, jaką są Igrzyska Europejskie”.

Jesteśmy bardzo wzruszeni i niezwykle dumni, że to właśnie u nas, w Polsce, w naszych miastach, w Krakowie, w mieście, z którego pochodzę, razem z moją żoną, Agatą, też tu obecną, odbędzie się to wielkie sportowe wydarzenie, trzecie w historii naszego kontynentu - mówił.

Przypomniał, że Kraków będzie pierwszym miastem Unii Europejskiej, gdzie odbędą się Igrzyska Europejskiej, bo wcześniejszymi gospodarzami były Baku i Mińsk.

Duda podkreślił, że dla Polaków to będzie największe sportowe wydarzenie - po Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. - organizowane przez nasz kraj.

Największe sportowe wydarzenie - drugie w historii naszego kraju - wskazywał. Wyraził też nadzieję, że Igrzyska przebiegną w sportowej i przyjacielskiej atmosferze rywalizacji. - Że będą symbolem pokoju i przyjaźni - podkreślał. - Chciałem ogromnie podziękować panu przewodniczącemu europejskich komitetów olimpijskich, wszystkim państwu za decyzję, że odbędą się one bez udziału przedstawicieli Rosji i Białorusi. Rosji, która dziś jest państwem napastnikiem, agresorem, która wywołała wojnę na Ukrainie i reżimu białoruskiego, który ją wspomaga - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że mówi to jako przedstawiciel kraju-gospodarza igrzysk, ale zarazem kraju, w którym dziś przebywa ok. 2 mln uchodźców z Ukrainy, którzy musieli uciekać przed wojną.

Duda nawiązał do planowanej na środę wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce i do decyzji, by do igrzysk nie dopuścić sportowców z Rosji i Białorusi.

Dziękuję, że jako gospodarz Igrzysk Europejskich będę mógł spokojnie spojrzeć mu w oczy i powiedzieć: „Wołodymyr, to będą igrzyska pokoju i spokoju, na których nie będziemy musieli udawać, że wszystko jest w porządku” - powiedział.

Prezydent podziękował także polskim sportowcom Anicie Włodarczyk i Robertowi Korzeniowskim, że przyjmują na swoje ręce Ogień Pokoju.

Niech żyje pokój, niech żyje czysty sport, czysta sportowa rywalizacja - mówił.

W uroczystości poza prezydentem RP Andrzejem Dudą, uczestniczyli sportowcy - Anita Włodarczyk, Maja Włoszczowska i Robert Korzeniowski, a Ministerstwo Aktywów Państwowych reprezentował wiceminister Andrzej Śliwka.

Dzisiejsze wydarzenie, jakim jest rozpalenie i przekazanie Ognia Pokoju jest dla nas Polaków niezwykle ważne. Już w czerwcu zostaną zainaugurowane III Igrzyska Europejskie, których Polska jest gospodarzem. Jestem dumny, że mogę dziś reprezentować nasz kraj w tak doniosłej chwili - mówi wiceminister Andrzej Śliwka.

Gospodarzem ceremonii był prezydent Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) Spyros Capralos. Komitet Organizacyjny Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska reprezentował Marcin Nowak, a region Małopolska Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski.

Uroczystość odbyła się w muzeum Ara Pacis, miejscu szczególnym, nie tylko dla historii Rzymu, ale również całej nowożytnej Europy. Muzeum to jest symbolem pokoju, mocno związanego z wartościami olimpijskimi, które są z kolei nierozerwalnie połączone z Igrzyskami Europejskimi.

Ogień Pokoju od prezydenta EOC Spyrosa Capralosa odebrał prezydent Andrzej Duda, a następnie przekazał go Robertowi Korzeniowskiemu naszemu czterokrotnemu mistrzowi olimpijskiemu. Następnie sztafetę z Ogniem Pokoju w drogę do Polski rozpoczęła najbardziej utytułowana obecnie polska sportsmenka Anita Włodarczyk. Od tej pochodni 21 czerwca w Krakowie odpalony zostanie znicz Igrzysk Europejskich.

Igrzyska Europejskie rozpoczną się 21 czerwca i potrwają do 2 lipca. W rywalizacji sportowej weźmie udział około siedmiu tysięcy sportowców z 48 krajów. W programie Igrzysk znalazło się 29 dyscyplin. 19 sportów ma się odbyć w randze kwalifikacji olimpijskich do Paryża 2024. W trzynastu dyscyplinach stawką będą dodatkowo medale mistrzostw Europy.

Włoski minister ds. sportu i młodzieży Andrea Abodi podkreślał rolę Krakowa, miasta ściśle związanego z papieżem Janem Pawłem II, który w stolicy małopolski pełnił funkcję arcybiskupa. Przypomniał też, że w niedzielę obchodziliśmy 18. rocznicę jego śmierci i podkreślał, że był on człowiekiem dialogu, a także kochał sport i młodzież.

Igrzyska Europejskie odbędą się w dniach 21 czerwca-2 lipca. W rywalizacji sportowej weźmie udział ok. 7 tys. sportowców z 48 krajów. W programie znalazło się 29 dyscyplin, w tym w 19 z nich zawodnicy będą walczyć o kwalifikacje do przyszłorocznych Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W 13 dyscyplinach stawką będą dodatkowo medale mistrzostw Europy.

Wcześniej, Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką oraz wiceministrem MAP Andrzejem Śliwką złożyli wizytę w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Polska delegacja oddała hołd św. Janowi Pawłowi II. Wczoraj minęła 18. rocznica śmierci Ojca Świętego.

PAP, MAP, mw

CZYTAJ TEŻ: Obniżka stóp jeszcze w tym roku? Koniec inflacji blisko

CZYTAJ TEŻ: Balcerowicz chwali Konfederację. „Program jest racjonalny”