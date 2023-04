Wizyta Zełeńskiego to ważny gest wobec Polski!

Wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie ma pokazać, jak ważna jest rola Polski we wspieraniu Ukrainy w wojnie, którą prowadzi przeciwko niej Rosja – powiedział były szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin.

„To bardzo ważna i symboliczna wizyta. Uważam, że Wołodymyr Zełenski chce pokazać, jak znacząca jest dla nas Polska” – ocenił.

Zdaniem b. ministra Zełenski będzie chciał przekazać Polakom, że Ukraina docenia pomoc wojskową i humanitarną, polegającą m.in. na przyjęciu ukraińskich uchodźców wojennych.

Klimkin zwrócił uwagę, że do wizyty prezydenta Ukrainy dochodzi w momencie oczekiwania na ukraińską ofensywę na froncie wojny z Rosją.

„Jest to unikalna chwila, bo oczekujemy na operacje ofensywne. I wizyta w Warszawie jest naprawdę ważna. Sądzę, że będzie to strategiczna rozmowa o tym, jakie będą nasze dalsze działania, w jaki sposób będziemy koordynowali pomoc wojskową, co będziemy robić razem” – zaznaczył.

Według dyplomaty pomoc wojskowa Polski dla Ukrainy jest przykładem dla innych państw. „Pomoc wojskowa to jeden z przykładów, ponieważ Warszawa robi w tym kontekście bardzo dużo. Warszawa zresztą powinna dawać przykład. Gdy wewnątrz NATO nie można osiągnąć jakichś skoordynowanych decyzji, Polska pokazuje, że można działać inaczej” – podkreślił.

Klimkin zwrócił jednocześnie uwagę, że w obecnych relacjach ważną kwestią jest „rozmowa o losie Ukraińców, zmuszonych do opuszczenia” ojczyzny.

„Wiemy, ilu Ukraińców jest w Polsce. Wiemy o ogromnej pomocy, która jest bardzo ważna. Rozumiemy także, że będziemy musieli niebawem rozmawiać o losie Ukraińców, którzy byli zmuszeni do opuszczenia Ukrainy. I, oczywiście, w przyjaznym sensie, będziemy o nich walczyć, bo chcemy, by wrócili” – powiedział PAP b. minister spraw zagranicznych Ukrainy.

Z Kijowa Jarosław Junko

PAP/ as/