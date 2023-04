Hakerzy znaleźli nową metodę ataków

Ewolucja ataków phishingowych wciąż trwa

Przestępcy wykorzystują powszechne usługi takie jak iCloud, PayPal czy Google Docs i Fedex w metodzie „Phishing Scams 3.0”, która nie wymaga żadnych naruszeń ani złośliwych kodów. Wystarczy darmowe konto do uzyskania dostępu do skrzynek odbiorczych użytkowników – ostrzegają eksperci firmy Avanan.

„Phishing Scams 3.0” to nowa metoda polegająca na tym, że hakerzy wykorzystują legalne usługi do przeprowadzenia ataku. W przypadku takich oszustw ofiara otrzymuje wiadomość e-mail usługi, takiej jak PayPal lub Dokumenty Google, która zawiera łącze do złośliwej witryny.

Cyberprzestępcy podszywają się w ten sposób pod PayPal, Google Docs, Sharepoint, Fedex, Intuit, iCloud i inne. Wg specjalistów Avanan - firmy należącej do Check Point Software - hakerzy otwierają darmowe konto np. w systemie PayPal. Odnajdują adresy e-mail, na które można wysłać wiadomość, a następnie tworzą fałszywą fakturę, która mówi, że użytkownik został obciążony pewną kwotą…

W przeciwieństwie do wielu innych ataków, nie są to wyjątkowo wyrafinowane metody. Ale – jak wskazują najnowsze badania - w ciągu ostatnich dwóch miesięcy badacze zaobserwowali łącznie 33 817 ataków e-mailowych, w których podszywano się pod legalne, popularne firmy i usługi.

Ataki naruszające pocztę biznesową ponownie ewoluowały. Tradycyjny atak BEC opiera się na umiejętności upodobnienia się do osoby posiadającej władzę w firmie lub zaufanego partnera zewnętrznego. Później ataki zmieniły się na metodę, w której atakujący włamuje się na konto należące do organizacji lub jednej z organizacji partnerskich i wykorzystuje je do włączenia się do legalnych wątków e-mail, odpowiadając tak, jakby był pracownikiem. Teraz obserwujemy coś zupełnie nowego, w którym osoby atakujące wykorzystują rzeczywiste, legalne usługi do przeprowadzania ataków. W przypadku takich oszustw ofiara otrzymuje wiadomość e-mail z całkowicie legalnej usługi (np. PayPal, Google Docs), która zawiera link do złośliwej strony. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy lutego i marca nasi badacze zaobserwowali łącznie 33 817 ataków e-mailowych, w których podszywano się pod legalne, popularne firmy i usługi. Należy zauważyć, że w tych popularnych witrynach nie ma nic złośliwego ani luki w zabezpieczeniach. Zamiast tego hakerzy wykorzystują legalność tych usług, aby uzyskać dostęp do skrzynki odbiorczej. Gorąco zachęcam ludzi do wdrożenia uwierzytelniania dwuskładnikowego i korzystania z filtrów poczty e-mail, aby chronić się przed tego typu atakami – mówi Jeremy Fuchs, rzecznik prasowy Avanan.