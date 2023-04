Źródła odnawialne stają się znakiem firmowym Energi

Z roku na rok rośnie udział energii elektrycznej, pochodzącej z odnawialnych źródeł (OZE), a sprzedawanej klientom przez Energę Obrót, spółkę zależną Energi z Grupy ORLEN. W 2022 roku było to już ponad 40 proc., czyli o ponad 5 punktów proc. więcej niż rok wcześniej.

Opublikowany został coroczny raport odnośnie struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Energę Obrót. Najnowsze dane pokazują, że coraz więcej energii pochodzi ze źródeł OZE, m.in. z energii wiatrowej (prawie 23 proc.), wodnej (prawie 5,5 proc.) czy słonecznej (ponad 7 proc.) – łącznie to 40,22 proc. w strukturze paliw użytych do wytworzenia energii sprzedawanej przez spółkę. Jest to największy odsetek wśród czterech największych sprzedażowych spółek energetycznych.

W 2021 roku udział procentowy energii odnawialnej sprzedawanej przez spółkę z Grupy ORLEN wynosił 35,16 proc., a w 2020 roku – 32,69 proc.

Energa Obrót aktywnie dopasowuje swoją ofertę do trendów rynkowych, a także do potrzeb klientów. W portfelu spółki od 2021 r. jest oferta „Pakiet zielonej energii”, która ma na celu zachęcenie klientów indywidualnych do dbania o środowisko.

Decydując się na „Pakiet zielonej energii”, klient ma pewność, że wybiera prąd wolny od emisji gazów cieplarnianych, czyli w całości pozyskany przez elektrownie wodne, wiatrowe i słoneczne. Otrzymuje także certyfikat 100 proc. zielonej energii na cały czas trwania oferty oraz pięć energooszczędnych żarówek.

W związku zieloną ofertą Energa Obrót będzie także sadzić las. Już niebawem pierwsze sadzonki drzew pojawią się w Borach Tucholskich, na terenie Nadleśnictwa Lipusz, które ucierpiało podczas nawałnicy w 2017 roku.

Energa z Grupy ORLEN, jako część koncernu multienergetycznego, prowadzi działania wpisujące się w zaktualizowaną pod koniec lutego Strategię Grupy ORLEN do 2030, w której priorytetem są przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, nisko- i zeroemisyjnych.

Warto dodać, że Energa jest jednym ze znaczących graczy w obszarze odnawialnych źródeł energii. Ok. 39 proc. mocy zainstalowanej we wszystkich aktywach koncernu pochodzi z OZE. Grupa Energa rozwija też aktywnie ten obszar. W pierwszym półroczu tego roku uruchomione zostaną farmy fotowoltaiczne PV Wielbark (62 MW) oraz PV Gryf (ok.25 MW), a w planach jest m.in. budowa farmy PV Mitra (65 MW).

PR/RO