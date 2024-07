Orlen dostarczy gaz ziemny na Słowację

Orlen, za pośrednictwem spółki zależnej PGNiG Supply & Trading, podpisał ze słowacką spółką ZSE Energia umowę na sprzedaż gazu. Dostawy pokryją około 30 proc. rocznego zapotrzebowania klientów firmy, która jest drugim największym dostawcą gazu na Słowacji.

To pierwszy przypadek, kiedy słowacka spółka sprowadzi gaz ziemny z kierunku północnego. Surowiec, pochodzący m.in. ze Stanów Zjednoczonych, zostanie dostarczony w postaci skroplonej do terminala LNG, w którym Grupa Orlen posiada długoterminową rezerwację mocy – stamtąd, po regazyfikacji, zostanie przesłany gazociągiem Polska-Litwa do polskiego sytemu gazowego, a następnie trafi na Słowację za pomocą interkonektora Vyrava.

Zawarcie kontraktu – jak podkreślił Orlen – nie byłoby możliwe, gdyby nie oddane w ostatnich latach nowe międzysystemowe połączenia gazowe, łączące Polskę z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw – w Polsce, Niemczech, Austrii, na Słowacji oraz na Węgrzech. Orlen rozwija segment wydobywczy węglowodorów, ropy i gazu, segment petrochemiczny oraz odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój energetyki jądrowej. Do 2030 roku zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Źródło: PAP

Oprac. GS