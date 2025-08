Karol Nawrocki w rocznicę Powstania Warszawskiego: oddajmy cześć naszym Bohaterom!

Powstanie Warszawskie było nie tylko walką z niemieckim okupantem, ale także wyraźnym głosem sprzeciwu wobec planów Moskwy, wobec narzucanej zmiany granic i podporządkowania Polski sowieckiej strefie wpływów - podkreślił w piątek w 81. rocznicę wybuchu Powstania prezydent elekt Karol Nawrocki.

Nawrocki podkreślił w piątek we wpisie na X, że „Powstanie Warszawskie było bohaterskim zrywem Polaków, którzy pokazali światu, że na ziemiach okupowanej przez Niemców i Sowietów Polski działa Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa – legalne Wojsko Polskie wierne Rządowi RP na uchodźstwie”. - Warszawa miała zostać wyzwolona przez Polaków, zanim wkroczy Armia Czerwona. Chodziło o sprawczość, suwerenność, o prawo do decydowania o własnym losie - zaznaczył.

Prezydent elekt zwrócił uwagę, że była ta walka nie tylko z niemieckim okupantem. - To był także wyraźny głos sprzeciwu wobec planów Moskwy – wobec narzucanej zmiany granic i podporządkowania Polski sowieckiej strefie wpływów. Powstanie pokazało, że Polacy nie godzą się na taki scenariusz - podkreślił.

Nawrocki zaznaczył, że powstańcy szli do walki, wiedząc, że czeka ich śmierć. - Szli do walki z Polską w sercach, z biało-czerwonymi opaskami na rękach. Dumni i odważni, nie zadawali pytań o sens tego heroicznego zrywu - dodał.

Dziś zatrzymując się w zadumie o godzinie 17.00 na ulicach polskich miast, oddajmy cześć naszym Bohaterom! Niech żyje wolna Polska - napisał prezydent elekt.

63 dni powstania

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 o godzinie 17. Do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni powstanie trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., Niemcy wypędzili ze zniszczonego miasta, które po powstaniu niemal całkowicie zburzyli.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polski gigant przejął wielką firmę w Rumunii

Studnia to będzie kosztowny luksus?

Inflacja ciągle daje znać o sobie. „Powyżej prognoz”

»»Ostatni taki wywiad. Prezydent Andrzej Duda w szczerej rozmowie przed końcem kadencji – na antenie telewizji wPolsce24!