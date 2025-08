Projekt Polimery Police na głębokim zakręcie

Grupa Azoty i Orlen podpisały nowe Memorandum of Understanding, które ma na celu kontynuację współpracy rozpoczętej poprzednimi umowami, które właśnie wygasły. Grupa Azoty Polyolefins podjęła decyzję o odrzuceniu w całości lub części propozycji podwyższenia wynagrodzenia i naliczeniu kar umownych wykonawcy projektu m.in. Hyundai Engineering.

Grupa Azoty Polyolefins wchodzi w spór z wykonawcą

Grupa Azoty Polyolefins odrzuciła dotychczasowe roszczenia wykonawcy projektu Polimery Police i zażądała zapłaty kar umownych w wysokości ponad 111,8 mln euro - poinformowała w piątek Grupa Azoty Police.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police przekazała, że 31 lipca 2025 r. wygasła umowa o współpracy i stabilizacji pomiędzy firmami zaangażowanymi w realizację projektu Polimery Police zawarta 19 grudnia 2024 r. przez Grupę Azoty i Grupę Azoty Polyolefins i Orlen z wykonawcą Hyundai Engineering Co. (HEC), Korean Overseas Infrastructure Urban Development Corporation.

Grupa Azoty poinformowała, że w związku z brakiem porozumienia z wykonawcą co do wzajemnych roszczeń jej spółka zależna Grupa Azoty Polyolefins podjęła decyzję o odrzuceniu dotychczasowych roszczeń wykonawcy. Chodzi o żądania HEC podwyższenia wynagrodzenia, przedłużenia terminu realizacji umowy EPC z 11 maja 2019 r. Wykonawca domagał się też zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami za umowę dokonania odbiorów łącznie ok. 190 Kamieni Milowych w łącznej kwocie ponad 5,8 mln euro. Roszczenia były wysuwane przez wykonawcę w okresie od maja 2023 r. do września 2024 r.

Grupa Azoty Polyolefins podjęła też decyzję o naliczeniu kar umownych wykonawcy za opóźnienie w realizacji umowy na podstawie klauzuli umowy EPC w wysokości ponad 111,8 mln euro.

W ramach umowy EPC z 11 maja 2019 r. wykonawca miał zrealizować, w tym zaprojektować oraz wybudować, nowy kompleks petrochemiczny Polimery Police, a także zapewnić osiągnięcie i utrzymanie parametrów gwarantowanych określonych w umowach licencyjnych dla Instalacji PDH oraz Instalacji PP.

Umowa ta przewidywała, że całkowity szacowany budżet realizacji projektu Polimery Police wyniesie ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą nakłady inwestycyjne, czyli wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń itp. Na pozostałą kwotę składać się miały nieskapitalizowane koszty funkcjonowania PDH (instalacji propylenu), koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia oraz na przekroczenie kosztów realizacji projektu, wynikające ze specyfiki finansowania Projektu Polimery Police w formule project finance.

Wykonawca miał kompleksowo zrealizować, w tym zaprojektować oraz wybudować nowy kompleks petrochemiczny Polimery Police, a także zapewnić osiągnięcie i utrzymanie parametrów gwarantowanych określonych w umowach licencyjnych dla Instalacji PDH oraz Instalacji PP. Obie instalacje – Instalacja PDH (produkcja propylenu) oraz Instalacja PP (produkcja polipropylenu) - miały zostać zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii (odpowiednio: Oleflex firmy UOP należącej do koncernu Honeywell oraz Unipol firmy Grace Technologies) umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

Ramy dla potencjalnej transakcji Orlenu i Grupy Azoty Polyolefins w 2025 roku

Grupa Azoty i Orlen podpisały nowe Memorandum of Understanding, które ma na celu kontynuację współpracy rozpoczętej poprzednimi umowami, które właśnie wygasły - poinformowała Grupa Azoty w piątkowym komunikacie prasowym.

„31 lipca 2025 roku wygasła Umowa o Współpracę i Stabilizację pomiędzy Grupą Azoty i Kluczowymi Interesariuszami w ramach realizacji projektu Polimery Police zawarta dnia 19 grudnia 2024 roku (wraz z zawartymi aneksami) a także porozumienie z dnia 16 stycznia 2025 roku (wraz zawartymi aneksami) pomiędzy Grupą Azoty, spółkami zależnymi Grupa Azoty Police i Grupa Azoty Polyolefins oraz Orlen dotyczące kontynuacji współpracy celem ustalenia warunków i zasad realizacji potencjalnej transakcji dotyczącej nabycia wszystkich lub części akcji spółki GA Polyolefins, lub innej formy przeprowadzenia inwestycji” - przekazała spółka.

Jak dodano, jednocześnie w piątek, 1 sierpnia br., zawarto Memorandum of Understanding pomiędzy Grupą Azoty, Grupą Azoty Police, Grupą Azoty Polyolefins oraz Orlenem z mocą obowiązującą od 31 lipca 2025 roku.

Porozumienie określa ramy dla potencjalnej transakcji, w której Orlen mógłby nabyć wszystkie lub część akcji GA Polyolefins, spółki zależnej Grupy Azoty. Głównym celem tej inicjatywy jest ustabilizowanie sytuacji finansowej Grupy Azoty Polyolefins oraz optymalizacja struktury aktywów Grupy Azoty poprzez sprzedaż wybranych aktywów logistycznych.

„Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami określiliśmy ramy współpracy w zakresie potencjalnej transakcji wykorzystania wybranych aktywów logistycznych należących do GA Polyolefins oraz Zarządu Morskiego Portu Police. Zawarcie memorandum stanowi kolejny istotny etap w procesie poszukiwania rozwiązań mających na celu stabilizację sytuacji finansowej Grupy Azoty Polyolefins oraz optymalizację struktury aktywów grupy kapitałowej” - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski.

Chociaż memorandum nie obliguje żadnej ze stron do zawarcia transakcji, przewiduje ono transparentny proces sprzedaży, w którym Orlen będzie jednym z potencjalnych nabywców, z terminem współpracy ustalonym do końca 2025 roku. Każda potencjalna transakcja przewidziana w Memorandum będzie wymagała uzyskania wymaganych zgód ze strony instytucji finansujących GA Polyolefins, organów administracyjnych, zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych na odpowiednich aktywach oraz uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych.

Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty, jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji. Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR. Skarb państwa ma w Orlenie 49,9 proc. akcji.

Reakcja resortu aktywów państwowych

Minister Aktywów Państwowych z zadowoleniem przyjął informację o podpisaniu memorandum pomiędzy Grupą Azoty a Orlenem ws. sprzedaży polickich aktywów logistycznych - przekazał w piątek resort aktywów.

„Z zadowoleniem przyjąłem informację o podpisaniu memorandum pomiędzy Grupą Azoty a Orlenem dotyczącego sprzedaży polickich aktywów logistycznych. Jednym z moich priorytetów, jako Ministra Aktywów Państwowych, jest ustabilizowanie sytuacji finansowej w Grupie Azoty, a podpisany dokument to ważny krok w tym kierunku” - powiedział, cytowany w komunikacie resortu, minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

PAP, ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polski gigant przejął wielką firmę w Rumunii

Studnia to będzie kosztowny luksus?

Inflacja ciągle daje znać o sobie. „Powyżej prognoz”

»»Ostatni taki wywiad. Prezydent Andrzej Duda w szczerej rozmowie przed końcem kadencji – na antenie telewizji wPolsce24!