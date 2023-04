Minister Ziobro: Bruksela i Berlin chcą nam narzucić rząd

Obronimy polski węgiel, bo to solidny i pewny surowiec, który zapewnia bezpieczeństwo, suwerenność energetyczną i tani prąd w naszym kraju - powiedział w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Stwierdził, że „ekoszaleństwo” jest wygodną zasłoną dymną dla egoistycznych ekonomicznych interesów.

Unia Europejska realizuje program, który nie ma wiele wspólnego z działaniami na rzecz klimatu. Są one tylko pretekstem. Samochody spalinowe są raz złe, a raz dobre. To zależy, kto ma produkować do nich paliwo. Jeśli Niemcy, które przeforsowały korzystne dla siebie zmiany, to paliwo staje się e-paliwem, chociaż spaliny trują tak samo. Na tym właśnie polega obłuda tzw. polityki klimatycznej- zaznaczył Ziobro.