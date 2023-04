Paweł Gruza o powodach swojej dymisji

„Od kilku miesięcy doświadczam ataków medialnych i personalnych oraz blokowania przez grupy interesów możliwości prowadzenia efektywnych działań.” - powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl Paweł Gruza.

Paweł Gruza w w czwartek zrezygnował z kierowania pracami zarządu PKO BP. Portalowi „wPolityce” opowiedział o przyczynach swojej dymisji.

Gość podkreślił, że najwyraźniej komuś zależy na tym, aby PKO Bank Polski zostawał w tyle i działał pasywnie.

Poczułem się jak w czasach wprowadzania ustawy uszczelniającej VAT, co do facto okazało się nie tylko wymagającym procesem legislacyjnym, ale miało realny wpływ na ograniczenie nadużyć podatkowych i w tym sensie było faktyczną walką z groźną i rozpanoszoną przez lata mafią vatowską. Czuję się podobnie, od kiedy powierzono mi funkcję wiceprezesa kierującego pracami PKO BP z zadaniem ustabilizowania sytuacji największego banku w Polsce i zabezpieczenia jego istotnych interesów wobec nadchodzących zagrożeń.

Paweł Gruza zdradził, że otrzymuje szkalujące pytania od dziennikarzy.

Od kilku miesięcy doświadczam ataków medialnych i personalnych oraz blokowania przez grupy interesów możliwości prowadzenia efektywnych działań. Bardzo niepokojące działania wymierzone wobec mnie prowadzone są na różnych poziomach i w różnych wymiarach, także z użyciem fałszywych oskarżeń. Na marginesie, zadziwiające jest to, że jeden z dziennikarzy dziennika ekonomicznego co kilka dni wysyła do mnie szkalujące pytania z tego rodzaju tezą. W mojej ocenie takie działania wykraczają poza ramy staranności i rzetelności dziennikarskiej. Pytanie brzmi, czy takie podejście to przypadek czy zaplanowana inspiracja?