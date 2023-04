Zmiany w szkolnictwie wyższym. Od 1 października 2023?

Rząd przygotowuje projekt ustawy o robotyzacji, przewidującej przyspieszenie - do 1 roku - amortyzacji wydatków, które prowadzą do automatyzacji produkcji i usług, poinformował wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Zmniejszy ona wpływy z podatku CIT ok. 1 mld zł rocznie.