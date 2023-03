Wiceszef MAP przewiduje znoszenie limitów zakupu węgla

W moim przekonaniu będą znoszone limity zakupu węgla - powiedział w poniedziałek pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły.

Wiceminister Marek Wesoły na pytanie PAP, czy rząd zwiększy limit zakupu węgla dla mieszkańców, odpowiedział: „Mamy delikatne nadwyżki węgla importowanego i nie chcemy, żeby on zalegał na składach”.

Dodał, że w jego przekonaniu będą zmiany „w kierunku takim, aby ten węgiel jak najszybciej mógł się rozchodzić, a więc będą znoszone te limity zakupu”. Jak zaznaczył, będzie możliwość szybszego sprzedawania węgla w większej ilości.

Podkreślił, że dzisiaj trzeba zrobić wszystko, by węgiel jak najszybciej sprzedać. Przypomniał, że ceny węgla spadają, ale „na jesieni możemy mieć kolejny problem”.

Jak mówił w poniedziałek pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, po to jest państwo, by zapewniło bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe.

Wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda zapowiedział 22 lutego br. wprowadzenie elastycznych rozwiązań w ustawie, by samorządy mogły zagospodarować nadmiary węgla, który odebrały. „Jeśli będą takie sytuacje, że węgiel na składowiskach zostanie, to chcemy wydłużyć okres odbioru powyżej tych trzech ton. Jeśli ktoś będzie chciał z tego węgla zrobić sobie zapas na przyszłą zimę, to tymi rozwiązaniami to umożliwimy. Będzie można węgiel sprzedawać dłużej niż do 30 kwietnia” - poinformował wówczas Rabenda.

Dodał, że „końcówki” węgla będzie można sprzedać też mieszkańcom innych gmin. Wyjaśnił również, że jeśli zapotrzebowanie mieszkańców gmin będzie mniejsze niż 25 ton, np., gdy zgłosi się pięciu mieszkańców, to gminy będą mogły zamówić mniejsze ilości węgla.

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne zakłada, że mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Gmina może sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Węgiel w preferencyjnej cenie mogą kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Sprzedawcom tego węgla przysługują rekompensaty, których maksymalny limit na 2023 r. ustalono na 4,9 mld zł.

Zgodnie z rozporządzeniem do ustawy, uprawnione do sprzedaży gminom z przeznaczeniem do zakupu preferencyjnego są: Polska Grupa Górnicza, PGE Paliwa, Węglokoks i Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie oraz Lubelski Węgiel Bogdanka.

Czytaj też: INFOGRAFIKA: Jaki obszar zajmie CPK [mapa]

PAP/kp