Przed aukcją: 100 wystaw w 2023 w DESA Unicum. Bezpłatnie

Te wystawy będą dostępne dla zwiedzających jeszcze przed aukcjami sztuki. Sztuka dawna, sztuka współczesna, wzornictwo, fotografia kolekcjonerska, sztuka na papierze to niektóre tematy wystaw przygotowywanych przez Dom Aukcyjny DESA Unicum, które publiczność będzie mogła obejrzeć w najbliższym czasie.

DESA Unicum, prywatna instytucja kultury, ogłosiła rozszerzenie swojej edukacyjnej i społecznej misji – w samym 2023 roku zaprosi zwiedzających na ponad 100 otwartych, bezpłatnych wystaw - poinformowali PAP organizatorzy wydarzeń.

Inicjatywa jest o tyle ciekawa, że w ofercie tego największego polskiego i jednego z największych w Europie domu aukcyjnego, regularnie znajdują się prawdziwe kolekcjonerskie perły – często niedostępne dotąd i trzymane w prywatnych zbiorach obrazy, rzeźby, piękna ceramika czy meble” – zaznacza Samanta Wojtysiak, reprezentująca DESĘ Unicum.

W salonie wystawienniczym tego domu aukcyjnego spotykają się pod jednym dachem dzieła Malczewskiego, Fangora, Wróblewskiego z Witkacym, Stryjeńską i najciekawszymi młodymi nazwiskami. Podczas wystaw poprzedzających aukcje, zwiedzający mogą oglądać obiekty zanim trafią na licytację. Wielcy klasycy, młoda sztuka, design, rzeźba, biżuteria vintage i zegarki, a nawet komiks czy urban art - miłośnicy sztuki znajdą tu dla siebie wiele ciekawych obiektów.

Jeszcze w kwietniu w DESA Unicum można zobaczyć wystawy szkła, fotografii kolekcjonerskiej i biżuterii z XIX oraz XX wieku. Ponadto ekspozycję dzieł artystów z kręgu Ecole de Paris: Kislinga, Muter, Makowskiego, Epsteina, Zaka.

Na przełomie kwietnia i maja prezentowana będzie wystawa „Sztuka współczesna. Prace na papierze” - dzieła Opałki, Młodożeńca, Nowosielskiego, Cybisa.

Dzięki wystawom przedaukcyjnym oraz inicjatywom towarzyszącym ekspozycji sztuki, jak oprowadzania, wydawnictwa, spotkania, panele dyskusyjne czy projekty specjalne, DESA Unicum na dobre wpisuje się w kulturalny krajobraz Warszawy, spełniając przy tym funkcję edukacyjną, zwłaszcza w zakresie występujących trendów na rynku sztuki – podkreślają eksperci rynku sztuki. Wystawy są dostępne dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach od 11-tej do 19-tej oraz w soboty od 11-tej do 16-tej.

PAP (autorka: Anna Bernat)/gr