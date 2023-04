Edukacja: Przedsiębiorcy mile widziani!

Wraz z początkiem najbliższego roku szkolnego do szkół wchodzi nowy przedmiot - #BiznesIZarządzanie. Czym będzie się różnił od tego co jest w szkołach teraz?

Choćby tym, że będzie można go rozszerzać i zdawać z niego maturę, a podstawa programowa opiera się m.in. na realizacji uczniowskich projektów zespołowych. Ale przede wszystkim nowy przedmiot stawia w całości na praktykę.

Stąd zaproszenie do współpracy.

Naszym celem jest to aby młodzież na co dzień uczyła się metodą studiów przypadku, a co jakiś czas nauczyciele mogli zapraszać przedsiębiorców z całego świata do dzielenia się własnymi doświadczeniami „na żywo”, bo format online będzie też mile widziany. Dlatego uruchomiliśmy dwa narzędzia, do których zapisy są otwarte - pisze Justyna Orłowska