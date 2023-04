Import ropy z Rosji bliski zera. Niemcy mają nowego dostawcę

W styczniu 2023 roku import ropy z Rosji do Niemiec spadł niemal do 0. W efekcie wstrzymania eksportu przez rurociąg Przyjaźń import ropy z 1,9 mln ton miesięcznie spadł do 3,5 tys. ton w styczniu 2023 r.

Łącznie unijny import ropy z Rosji w styczniu 2023 roku spadł o 80 proc.

Również Polska miała swój udział w obniżeniu importu ropy z Rosji. Według analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), Polska zmniejszyła dostawy ropy o połowę od października 2022 roku.

Niemcy szukając alternatywnych źródeł dostaw zwiększyły import surowca z Kazachstanu o 30 proc.. Jednak i takie rozwiązanie nie pozostaje bez wpływu Rosji.

Import ropy naftowej z Rosji (górny wykres) i Kazachstanu (dolny wykres) do Unii Europejskiej / autor: PIE

Ponad 80 proc. eksportu ropy z Kazachstanu ogółem w 2022 r. było dostarczane przez rurociąg CPC (Caspian Pipeline Consortium) z udziałem Rosji.” - czytamy w raporcie PIE.

Mimo, że Kazachstan stał się większym dostawcą ropy to według informacji agencji Reuters, znaczna część eksportowanej ropy płynie głównie do Chin.

