Mają ciepło czyste klimatycznie i horrendalne rachunki!

Ostrów Wielkopolski jako jedno z pierwszych miast w Polsce zrezygnował z węgla na rzecz czystszych rozwiązań. Dziś jednak mieszkańcy płacą jedne z najwyższych rachunków za ogrzewanie w kraju. Miasto chciałoby obniżyć stawki, ale jest problem z Urzędem Regulacji Energetyki – pisze portal wp.pl.

Jak donosi kalisz.wyborcza.pl, Ostrowski Zakład Ciepłowniczy (OZC) zamontował w miejskiej elektrociepłowni kotły gazowe. Miasto chwaliło się niskoemisyjnym systemem ogrzewania. Jednak wybuch wojny w Ukrainie i związany z tym kryzys energetyczny wywrócił wszystko do góry nogami – wskazuje portal wp.pl

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy, operując w modelu kogeneracyjnym, czyli wytwarzając prąd i ciepło, musiał czekać rok na decyzję prezesa URE w sprawie aktualizacji cen ciepła ze względu na wzrost kosztów, co niemal doprowadziło spółkę do bankructwa.

W 2023 r., gdy ceny paliw zaczęły się stabilizować, OZC złożyło wniosek o obniżkę cen ogrzewania z 125 zł do 90 zł za GJ. Mimo że wniosek trafił do URE wcześniej niż w innych miastach (np. Leszno), odpowiedź przyszła dopiero po 10 miesiącach. Kolejny wniosek z marca 2024 roku z propozycją 71 zł został odrzucony - ustalił wp.pl .

Mieszkańcy Ostrowa wciąż płacą jedne z najwyższych stawek za ogrzewanie w Polsce, czyli 90 zł za GJ. Dla porównania, w Kaliszu to 58 zł, w Koninie 42 zł, a w Krakowie 70 zł. Wyższe stawki od Ostrowa ma m.in. Veolia w Warszawie - 96 zł.

Oprac. sek

