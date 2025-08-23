Informacje
Rada Polityki Pieniężnej może obniżyć stopy procentowe o 75 pb do 4,25 proc. na koniec roku / autor: Pixabay
Rada Polityki Pieniężnej może obniżyć stopy procentowe o 75 pb do 4,25 proc. na koniec roku / autor: Pixabay

Na koniec roku stopy w Polsce zdecydowanie w dół?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 sierpnia 2025, 10:00

  • Powiększ tekst

Rada Polityki Pieniężnej może obniżyć stopy procentowe o 75 pb do 4,25 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej na koniec br., a stopa docelowa wyniesie 3,5 proc. w Polsce, prognozują ekonomiści Goldman Sachs. Ekonomiści banku spodziewają się, że silniejsze kursy walutowe, w połączeniu ze słabszymi zewnętrznymi presjami inflacyjnymi, pomogą obniżyć inflację w pozostałej części 2025 r. i w 2026 r. w krajach CEE-4 (Polsce, Rumunii, Czechach i na Węgrzech).

Chociaż niższa inflacja przemawia za obniżeniem stóp procentowych, zwiększona niepewność zewnętrzna stanowi powód do ostrożności w polityce pieniężnej. Naszym zdaniem stopy procentowe w krajach CEE-4 prawdopodobnie ulegną dalszemu znacznemu obniżeniu, ale termin i tempo obniżek stóp pozostają niepewne: W Polsce (obecnie 5,00 proc.) spodziewamy się, że pod koniec roku stopa procentowa wyniesie 4,25 proc., a stopa końcowa 3,50 proc. Na Węgrzech (obecnie 6,50 proc.) spodziewamy się, że pod koniec roku stopa procentowa wyniesie 6,00 proc., a stopa końcowa 4,00 proc. W Czechach (obecnie 3,50 proc.) spodziewamy się, że pod koniec roku stopa procentowa wyniesie 3,00 proc., a stopa końcowa 2,75 proc. W Rumunii (obecnie 6,50 proc.) spodziewamy się, że kolejna obniżka zostanie opóźniona do pierwszego kwartału 2026 r., a stopa końcowa wyniesie 4,00 proc.” - czytamy w raporcie „CEE-4 - FX Appreciation to Weigh on Inflation into Year-End”.

Ekonomiści Goldman Sachs zakładają, że w procesach cenowych krajów CEE-4 czynniki zewnętrzne zazwyczaj dominują nad czynnikami krajowymi w kształtowaniu dynamiki inflacji.

Potwierdzają to doświadczenia z ostatnich 3-4 lat: inflacja gwałtownie wzrosła (od połowy 2021 r. do końca 2022 r.), a następnie równie gwałtownie spadła (od początku 2023 r.), mimo że bezrobocie pozostawało zasadniczo stabilne przez cały ten okres, a inflacja płacowa nie była skorelowana z kształtowaniem się cen konsumpcyjnych. Dynamika inflacji była natomiast napędzana przez zewnętrzne zmiany cen, z których najważniejszym był szok cenowy na rynku energii w 2022 r. i jego późniejsze odwrócenie” - czytamy w raporcie.

Analitycy banku podkreślają również wagę czynników zewnętrznych w przełożeniu na płace, oceniając, że rynek pracy i presja płacowa nie będzie już generować impulsów proinflacyjnych w gospodarkach CEE-4.

Ponieważ inflacja CPI spadła do bardziej normalnego poziomu, spodziewamy się, że inflacja płac również będzie stopniowo słabnąć. Chociaż wzrost płac pozostaje wysoki (szczególnie poza Czechami), w ciągu ostatniego roku spadł on stosunkowo gwałtownie w całym regionie” - czytamy dalej.

Uważamy, że wzrost inflacji płacowej (który miał miejsce pod koniec 2022 r. i w 2023 r.) był przede wszystkim reakcją na wysoką inflację cen konsumpcyjnych (w 2021 i 2022 r.), a nie jej przyczyną” - wyjaśniono.

W raporcie zwrócono uwagę, że ”przenoszenie kursu walutowego jest wysokie dla krajów CEE-4, wynosząc od około 15 proc. do 20 proc. w okresie 18 miesięcy, co sprawia, że ostatnie aprecjacje są godne uwagi„.

W przypadku Węgier i Czech umocnienie forinta i korony jest zasadniczo porównywalne z zacieśnieniem polityki pieniężnej o 100-150 punktów bazowych. W perspektywie przewidujemy, że te silniejsze kursy walutowe, w połączeniu ze słabszymi zewnętrznymi presjami inflacyjnymi, pomogą obniżyć inflację w pozostałej części 2025 r. i w 2026 r.” - czytamy też w materiale.

Bank zaznaczył, że prezentowane prognozy dotyczące stóp procentowych „pozostają znacznie bardziej łagodne niż wycena rynkowa”.

Jednak zwiększona niepewność zewnętrzna - wynikająca zarówno z ceł amerykańskich, jak i regionalnej niepewności geopolitycznej - stanowi powód do ostrożności w polityce pieniężnej w perspektywie krótkoterminowej. Dotyczy to zwłaszcza Węgier i Czech, ponieważ ich narażenie na skutki przekierowania handlu (ze względu na znaczenie produkcji samochodów i dóbr kapitałowych dla ich gospodarek) sprawia, że są one najbardziej podatne na amerykańskie cła spośród krajów CEE-4” - czytamy dalej.

Ekonomiści dodają, że wpływ potencjalnego zawieszenia broni w wojnie rosyjsko-ukraińskiej jest niepewny i będzie w dużej mierze zależał od szczegółów ewentualnego porozumienia oraz tego, czy zostanie ono uznane za trwałe.

W przypadku osiągnięcia porozumienia, które będzie rzeczywiście sygnalizowało trwały pokój, spodziewalibyśmy się znacznego umocnienia kursów walut krajów Europy Środkowo-Wschodniej, co spowodowałoby dalszą presję na spadek inflacji” - podsumowano.

W lipcu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła br. obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc., do 5 proc. w przypadku (głównej) stopy referencyjnej. Konsensus rynkowy zakładał brak zmiany stóp proc. W czerwcu RPP zdecydowała - zgodnie z oczekiwaniami - pozostawić stopy procentowe bez zmian, po tym, jak obniżyła je w maju o 50 pb, do 5,25 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej.

ISBnews, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Szach-mat prezydenta w sprawie mrożenia cen prądu!

Podwyżki Domańskiego! Na pierwszy ogień akcyza na alkohol

Obajtek o wynikach Orlenu: nie mają się czym chwalić

»»Rosyjski dron przyleciał z Białorusi – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych