Wall Street mocno w górę. Szef Fed rozruszał rynek

Piątkowa sesja na Wall Street przyniosła mocne wzrosty głównych indeksów, a Dow Jones zanotował nowy rekord. Inwestorzy z entuzjazmem przyjęli wystąpienie szefa Fedu, który zysygnalizował możliwe dostosowanie polityki monetarnej amerykańskiego banku centralnego.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,89 proc. i wyniósł 45.631,74 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,52 proc. i wyniósł 6.466,91 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 1,88 proc. do 21.496,54 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 3,84 proc. do 2.361,32 pkt.

Indeks VIX spada o 14,2 proc., do 14,25 pkt.

Szef Fed z zaskakująco „gołębim” komunikatem

Przewodniczący amerykańskiej Rezerwy Federalnej Jerome Powell na sympozjum w Jackson Hole zasygnalizował możliwe dostosowanie polityki monetarnej Fedu m.in. ze względu na ryzyka dla zatrudnienia. Zdaniem analityków cytowanych przez Bloomberga wypowiedź Powella zostawia „otwarte drzwi” dla cięcia stóp procentowych we wrześniu.

„Perspektywy w ramach scenariusza bazowego i przesuwający się bilans ryzyk mogą uzasadniać dostosowanie naszego nastawienia w polityce (monetarnej - PAP)” - powiedział Powell. „Stabilność stopy bezrobocia i innych wskaźników rynku pracy pozwala nam ostrożnie postępować, gdy rozważamy zmiany w naszym stanowisku” - dodał.

Karl Schamotta, główny strateg rynkowy w Corpay w Toronto, ocenił, że komunikat szefa Fedu był znacznie bardziej gołębi niż oczekiwały rynki.

„Dolar gwałtownie traci, wzrastają szanse na wrześniową obniżkę stóp procentowych, a uczestnicy rynku wyraźnie przygotowują się na dalsze luzowanie polityki pieniężnej” – powiedział.

Według FedWatch firmy CME Group, oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. we wrześniu gwałtownie wzrosły do około 91 proc. w porównaniu z około 75 proc. na początku tygodnia.

W reakcji na wypowiedź Powella zwyżkowały m.in. spółki technologiczne. Kurs Nvidii wzrósł 1,7 proc., akcje Meta zyskały 2,1 proc., a notowania Amazona poszły w górę 3,1 proc.

Notowania Tesli zwyżkowały 6,2 proc.

Zyskiwał też sektor usług finansowych. Kurs Goldman Sachs wzrósł 3,6 proc., a American Express 3,6 proc.

Na rynku ropy październikowe futures na Brent rosną o 0,24 proc. do 67,83 USD/b.

