Paliwo w hurcie drożeje. Przygotujcie się na zwyżki cen

Druga połowa sierpnia przynosi kierowcom spadki cen paliw na stacjach – poinformował w piątek portal e-petrol. pl. Eksperci zwracają jednak uwagę, że wzrosty w hurcie mogą oznaczać zbliżający się koniec wakacyjnych obniżek.

„Końcówka wakacji na rynku paliw przynosi niejednoznaczny obraz sytuacji. W sprzedaży hurtowej w rafineriach Orlenu i Saudi Aramco widać niewielkie wzrosty – benzyna 95 podrożała o 0,53 proc., czyli o 26,60 zł na 1000 litrów do poziomu 4473,20 zł netto, a olej napędowy o 0,87 proc., co oznacza zwyżkę o 39,40 zł przy cenie 4571,20 zł/1000 l. Zmiana kierunku w cenach hurtowych to sygnał, że spadki cen detalicznych mogą wyhamować, o ile trend w hurcie utrzyma się także w kolejnych dniach” - informują eksperci.

Ile dziś średnio kosztuje paliwo?

Według portalu:

-benzyna Pb95 kosztuje średnio 5,77 zł/l, o 2 grosze mniej niż tydzień temu;

-olej napędowy potaniał o 4 grosze do 5,93 zł/l;

-autogaz jest najtańszy od ponad czterech lat – kosztuje 2,59 zł/l.

Prognozy e-petrol. pl na ostatni tydzień sierpnia wskazują na stabilizację. Benzyna 95 ma kosztować 5,70–5,81 zł/l, olej napędowy 5,83–5,95 zł/l, a autogaz utrzyma się na wyjątkowo niskim poziomie 2,55–2,62 zł/l.

Eksperci zwracają uwagę, że w najbliższych dniach kluczowe znaczenie dla rozwoju wydarzeń na rynku naftowym nadal powinna mieć międzynarodowa polityka. Inwestorzy uważnie będą śledzić najnowsze doniesienia na temat prób organizacji bezpośredniego spotkania Władimira Putina i Wołodomyra Zełenskiego, ale o optymizm może być ciężko, biorąc pod uwagę postawę Rosji, która stawia wstępne warunki i kwestionuje demokratyczny mandat Zełenskiego do pokojowych negocjacji.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rozwój OZE to prosta droga do braków energii

Takie rzeczy tylko za Tuska – rynek pracy w zamrażarce!

Orlen odkrył potężne złoże ropy. „Odwiert do 2250 m”

»»Skandal!Niemcy wykupują mieszkania we Wrocławiu! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!