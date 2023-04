Dar dla Putina? Niemcy wycofują Patrioty!

Zaledwie przed kilkoma dniami informowaliśmy o planach wycofania niemieckiego komponentu baterii Patriot z Polski. Szumnie ogłaszane „wzmocnienie polskiej obronności” ma zostać po cichu „zwinięte” z powrotem do Niemiec. Czy ten ruch ma być ustępstwem wobec Rosji?

Przypomnijmy: Jak informowała Polska Agencja Prasowa 21 kwietnia zgodnie z aktualnymi planami Bundeswehry do czerwca niemiecki system obrony powietrznej Patriot zostanie wycofany z terytorium Polski. Rzecznik niemieckiego ministerstwa obrony wyjaśnił tę decyzję tym, że: „Berlin stara się jak najlepiej wykorzystać swoje ograniczone zasoby wojskowe”. „O planach poinformowano kraje” - powiedział rzecznik ministerstwa obrony, cytowany w piątek przez grupę medialną Funke.

Niemieckie Patrioty pierwotnie były głośno zapowiadane jako akt wielkiej przyjaźni Niemiec wobec Polski i drastyczne wzmocnienie naszej obronności. I choć ta ostatnia kwestia nie budziła sporów sam gest był odczytywany jako PRowa zagrywka, wywołując w naszym kraju polityczną burzę. Teraz, raczej bez fanfar, Niemcy Patrioty wycofują.

Dlaczego?

Jak sugerowała w tym tygodniu „Gazeta Polska Codziennie”, cytując posła Michała Jacha, szefa komisji obrony narodowej, ruch ten może być ustępstwem wobec prezydenta Rosji, który zapowiedział rozmieszczenie na Białorusi rosyjskiej broni jądrowej:

Podczas gdy Rosja planuje rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na Białorusi, Niemcy rozważają wycofanie z Polski przekazanych nam w styczniu br. systemów Patriot. Resort obrony narodowej w odpowiedzi na pytania ‘Codziennej’ poinformował, że dwustronna umowa między Polską a Niemcami ws. tego uzbrojenia upływa z końcem czerwca br. - Jeśli nasi zachodni sąsiedzi wycofają swoje systemy Patriot, to będzie to jednoznaczny sygnał dla Putina, że może on liczyć na przychylność Berlina w ważnych kwestiach politycznych dotyczących czy NATO, czy też UE

Strona niemiecka szybko odniosła się do tych kwestii, wskazując, że choć „wiążące decyzje jeszcze nie zapadły” to temat ten będzie poruszany w rozmowach z sojusznikami.

Aż chciałoby się złośliwie zapytać o których sojuszników Niemiec chodzi?

Bez wątpienia ruch zachodniego sąsiada może budzić niepokój, trudno też mieć wątpliwości co do tego jak zostanie on odczytany przez Moskwę. Z tej przyczyny dobrze, że Polska podejmuje wysiłki na rzecz budowy własnego potencjału obronnego.

PAP/ GPC/ Defence24/ as/